Украинцам напомнили основные санитарно-гигиенические требования для пляжей и мест отдыха на водных объектах

Основные требования по содержанию и эксплуатации пляжей и мест отдыха на водных объектах предусмотрены действующим нормативным законодательством.

Фото: dpss-te.gov.ua

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Места массового отдыха населения на водных объектах определяются в соответствии с «Порядком учета мест массового отдыха населения на водных объектах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 06.03.2002 № 264 (с изменениями от 2008 года). Об этом напомнило Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Основные требования к содержанию и эксплуатации указанных объектов благоустройства предусмотрены действующим нормативным законодательством, в частности Государственными санитарными нормами и правилами содержания территорий населенных пунктов (с изменениями, внесенными 08.04.2025), утвержденными приказом Министерства здравоохранения Украины от 17.03.2011 № 145.

Требования к пляжам

владельцы или балансодержатели пляжей должны обеспечивать уборку берега, раздевалок, зеленой зоны и дезинфекцию туалетов, а также вывоз собранных отходов ежедневно до 8 часов утра;

на территории пляжа должны быть установлены урны для мусора, расстояние между которыми не должно превышать 25 м (из расчета не менее одной урны на 625 кв. м территории пляжа). Также должны быть установлены контейнеры для хранения бытовых отходов;

необходимо обустраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно составлять не менее 50 м и не более 200 м;

должны быть установлены питьевые фонтанчики с подачей питьевой воды, которая является качественной и безопасной для здоровья человека, пригодной для употребления и соответствует нормативным требованиям действующего санитарного законодательства;

перед началом купального сезона следует провести исследование питьевой воды (из систем водоснабжения, питьевых фонтанчиков) и воды поверхностных водоемов (река, озеро, пруд) и предоставить результаты территориальному органу Госпродпотребслужбы;

открытые и закрытые раздевалки, павильоны для переодевания, гардеробы необходимо ежедневно мыть с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию Министерством здравоохранения Украины;

ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку;

на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю необходимо проводить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать;

в местах, предназначенных для купания, категорически запрещается купать животных.

Ответственность за надлежащее содержание территории пляжей и соблюдение вышеуказанных требований возложена на владельцев или балансодержателей указанных объектов.

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