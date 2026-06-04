Українцям нагадали основні санітарно-гігієнічні вимоги для пляжів та місць відпочинку на водних об’єктах

Основні вимоги щодо утримання та експлуатації пляжів та місць відпочинку на водних об’єктах передбачені чинним нормативним законодавством.

Фото: dpss-te.gov.ua

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Місця масового відпочинку населення на водних об’єктах визначаються відповідно до «Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», затв. Постановою КМУ від 06.03.2002 № 264 (зі змінами від 2008 року). Про це нагадало Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Основні вимоги щодо утримання та експлуатації вказаних об’єктів благоустрою передбачені чинним нормативним законодавством, зокрема, Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць (із змінами, внесеними від 08.04.2025), які затверджені Наказом МОЗУ 17.03.2011 № 145.

Вимоги до пляжів

- власники чи балансоутримувачі пляжів повинні забезпечити прибирання берега, роздягалень, зеленої зони та дезінфекцію вбиралень, а також перевезення зібраних відходів щоденно до 8 години ранку;

- на території пляжу мають бути встановлені сміттєві урни, відстань між якими не повинна перевищувати 25 м (з розрахунку не менше однієї урни на 625 кв.м території пляжу). Також, мають бути встановлені сміттєві контейнери для зберігання побутових відходів;

- необхідно влаштовувати громадські вбиральні з розрахунку одне місце на 75 відвідувачів. Відстань від громадських вбиралень до місця купання має бути не менше ніж 50 м і не більше ніж 200 м;

- мають бути встановлені фонтанчики з підведенням питної води, яка є якісною та безпечною для здоров’я с людини, придатна для її поживання і відповідає нормативним вимогам чинного санітарного законодавства;

- перед початком купального сезону слід провести дослідження води питної (із систем водопостачання, питних фонтанчиків) та із поверхневих водойм (річка, озеро, став) та представити результати територіальному органу Держпродспоживслужби;

- відкриті і закриті роздягальні, павільйони для роздягання, гардероби слід мити щодня із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів, дозволених до використання Міністерством охорони здоров'я України;

- щорічно на пляж необхідно підсипати чистий пісок або гальку;

- на піщаних пляжах не рідше одного разу на тиждень необхідно проводити механізоване рихлення поверхневого шару піску з видаленням зібраних відходів. Після рихлення пісок необхідно вирівнювати;

- у місцях, призначених для купання, категорично забороняється купати тварин.

Відповідальність за належне утримання території пляжів та дотримання вищевказаних вимог покладено на власників чи балансоутримувачів зазначених об’єктів.

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