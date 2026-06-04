  1. В Україні

Українцям нагадали основні санітарно-гігієнічні вимоги для пляжів та місць відпочинку на водних об’єктах

21:10, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Основні вимоги щодо утримання та експлуатації пляжів та місць відпочинку на водних об’єктах передбачені чинним нормативним законодавством.
Українцям нагадали основні санітарно-гігієнічні вимоги для пляжів та місць відпочинку на водних об’єктах
Фото: dpss-te.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Місця масового відпочинку населення на водних об’єктах визначаються відповідно до «Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», затв. Постановою КМУ від 06.03.2002 № 264 (зі змінами від 2008 року). Про це нагадало Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Основні вимоги щодо утримання та експлуатації вказаних об’єктів благоустрою передбачені чинним нормативним законодавством, зокрема, Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць (із змінами, внесеними від 08.04.2025), які затверджені Наказом МОЗУ 17.03.2011 № 145.

Вимоги до пляжів

- власники чи балансоутримувачі пляжів повинні забезпечити прибирання  берега, роздягалень, зеленої зони та дезінфекцію вбиралень, а також перевезення зібраних відходів щоденно до 8 години ранку;

- на території пляжу мають бути встановлені сміттєві урни, відстань між якими не повинна перевищувати 25 м (з розрахунку не менше однієї урни на 625 кв.м території пляжу). Також, мають бути встановлені сміттєві контейнери для  зберігання побутових відходів;

- необхідно влаштовувати громадські вбиральні з розрахунку одне місце на 75 відвідувачів. Відстань від громадських вбиралень  до місця купання має бути не менше ніж 50 м і не більше ніж 200 м;

- мають бути встановлені фонтанчики з підведенням питної води, яка є якісною та безпечною для здоров’я с людини, придатна для її поживання і відповідає нормативним вимогам чинного санітарного законодавства;

- перед початком купального сезону слід провести дослідження води питної (із систем водопостачання, питних фонтанчиків) та із поверхневих водойм (річка, озеро, став) та представити результати територіальному органу Держпродспоживслужби;

- відкриті і закриті роздягальні, павільйони для роздягання,  гардероби  слід мити щодня із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів, дозволених до використання  Міністерством охорони здоров'я України;

- щорічно на пляж необхідно підсипати чистий пісок або гальку;

- на піщаних  пляжах не рідше одного разу на тиждень необхідно  проводити механізоване рихлення поверхневого шару піску з видаленням зібраних відходів. Після рихлення пісок необхідно вирівнювати;

- у місцях, призначених для купання, категорично забороняється купати тварин.

Відповідальність за належне утримання території пляжів та дотримання вищевказаних вимог покладено на власників чи балансоутримувачів зазначених об’єктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпродспоживслужба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо правил кваліфікаційного оцінювання: колегія чи пленарний склад

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі, що може змінити систему кваліфікаційного оцінювання суддів після перегляду підходів ВП ВС і поставити під сумнів процедури ВККС.

Україна змінює правила ввезення пожежної техніки, незважаючи на порушення домовленостей з МВФ

Пожежну техніку пропонують дозволити ввозити як гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств.

Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду, розповів про єдність практики, «подвійну оренду» та нові стандарти захисту прав бізнесу

Віталій Уркевич в ексклюзивному інтерв'ю для «Судово-юридичної газети» розповів про євроінтеграційні реформи, практику Верховного Суду, межі медійного тиску громадськості на суддів та рекомендації Венеційської комісії щодо дисциплінарної відповідальності.

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]