  В Украине

Украинцы могут изменить имя и фамилию с 16 лет: что для этого нужно

22:00, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для изменения имени необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов.
Граждане Украины, достигшие 16 лет, имеют право самостоятельно изменить свою фамилию, имя или отчество. Лица в возрасте от 14 лет могут сделать это с согласия родителей.

Как сообщили в Центре предоставления административных услуг Львова, для изменения имени необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов. Заявление оформляется непосредственно во время обращения к администратору.

В перечень необходимых документов входят:

• паспорт гражданина Украины;
• свидетельство о рождении;
• свидетельство о браке или о расторжении брака (при наличии);
• свидетельства о рождении детей, если у заявителя есть несовершеннолетние дети;
• свидетельства о предыдущем изменении имени заявителя или его родителей (если такие были);
• фотокарточка размером 3×4;
• квитанция об уплате государственной пошлины.

Заявление об изменении имени рассматривается до трех месяцев со дня подачи, однако этот срок может быть продлен еще на три месяца.

Получить услугу можно в любом территориальном подразделении ЦНАП по месту проживания. Услуга является платной — необходимо уплатить государственную пошлину, хотя отдельные категории граждан могут быть освобождены от этой оплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина документы граждане ЦНАП

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]