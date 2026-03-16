Украинцы могут изменить имя и фамилию с 16 лет: что для этого нужно

Граждане Украины, достигшие 16 лет, имеют право самостоятельно изменить свою фамилию, имя или отчество. Лица в возрасте от 14 лет могут сделать это с согласия родителей.

Как сообщили в Центре предоставления административных услуг Львова, для изменения имени необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов. Заявление оформляется непосредственно во время обращения к администратору.

В перечень необходимых документов входят:

• паспорт гражданина Украины;

• свидетельство о рождении;

• свидетельство о браке или о расторжении брака (при наличии);

• свидетельства о рождении детей, если у заявителя есть несовершеннолетние дети;

• свидетельства о предыдущем изменении имени заявителя или его родителей (если такие были);

• фотокарточка размером 3×4;

• квитанция об уплате государственной пошлины.

Заявление об изменении имени рассматривается до трех месяцев со дня подачи, однако этот срок может быть продлен еще на три месяца.

Получить услугу можно в любом территориальном подразделении ЦНАП по месту проживания. Услуга является платной — необходимо уплатить государственную пошлину, хотя отдельные категории граждан могут быть освобождены от этой оплаты.

