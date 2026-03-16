Українці можуть змінити ім’я та прізвище з 16 років: що для цього потрібно

Громадяни України, які досягли 16 років, мають право самостійно змінити своє прізвище, ім’я або по батькові. Особи віком від 14 років можуть зробити це за згодою батьків.

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг Львова, для зміни імені потрібно подати відповідну заяву та пакет документів. Заява оформлюється безпосередньо під час звернення до адміністратора.

До переліку необхідних документів входять:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності);

свідоцтва про народження дітей, якщо у заявника є неповнолітні діти;

свідоцтва про попередню зміну імені заявника або його батьків (якщо такі були);

фотокартка розміром 3×4;

квитанція про сплату державного мита.

Заява про зміну імені розглядається до трьох місяців з дня подання, однак цей строк може бути продовжений ще на три місяці.

Отримати послугу можна у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП за місцем проживання. Послуга є платною — необхідно сплатити державне мито, хоча окремі категорії громадян можуть бути звільнені від цієї оплати.

