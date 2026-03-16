Українці можуть змінити ім’я та прізвище з 16 років: що для цього потрібно

22:00, 16 березня 2026
Для зміни імені потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.
Громадяни України, які досягли 16 років, мають право самостійно змінити своє прізвище, ім’я або по батькові. Особи віком від 14 років можуть зробити це за згодою батьків.

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг Львова, для зміни імені потрібно подати відповідну заяву та пакет документів. Заява оформлюється безпосередньо під час звернення до адміністратора.

До переліку необхідних документів входять:

  • паспорт громадянина України;
  • свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності);
  • свідоцтва про народження дітей, якщо у заявника є неповнолітні діти;
  • свідоцтва про попередню зміну імені заявника або його батьків (якщо такі були);
  • фотокартка розміром 3×4;
  • квитанція про сплату державного мита.

Заява про зміну імені розглядається до трьох місяців з дня подання, однак цей строк може бути продовжений ще на три місяці.

Отримати послугу можна у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП за місцем проживання. Послуга є платною — необхідно сплатити державне мито, хоча окремі категорії громадян можуть бути звільнені від цієї оплати.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсії ВПО та жителям тимчасово окупованих територій: суди пояснили, коли ПФУ не має права зупиняти виплати

Суди все частіше стають на захист пенсіонерів із числа ВПО та жителів тимчасово окупованих територій у спорах із Пенсійним фондом.

Українці за кордоном зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу — рішення Ради

Мін’юст стане ключовим органом для міжнародної правової допомоги українців.

Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

