В Кривом Роге будут судить дельцов, присвоивших почти 2 млн грн на восстановлении общежития

В ноябре–декабре 2024 года во время выполнения работ обвиняемые, по версии следствия, в два раза завышали стоимость строительных материалов и вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

В Кривом Роге правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух предпринимателей, которых обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на восстановление кровли общежития одного из высших учебных заведений города. Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, учебное заведение заключило с предпринимателями договор на капитальный ремонт кровли общежития, поврежденного в результате российского обстрела, на сумму более 6 млн грн.

В ноябре–декабре 2024 года во время выполнения работ обвиняемые, по версии следствия, в два раза завышали стоимость строительных материалов и вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ. Также в документах указывали выплату заработной платы работникам, которая фактически не осуществлялась.

«Полученную разницу между реальной стоимостью работ и перечисленными бюджетными средствами они выводили через подконтрольные предприятия. Таким образом, по данным экспертиз, было присвоено почти 2 млн грн», — добавили в ОГП.

