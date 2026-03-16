У Кривому Розі судитимуть ділків, які привласнили майже 2 млн грн на відновленні гуртожитку

23:31, 16 березня 2026
Під час виконання робіт обвинувачені, за версією слідства, у два рази завищували вартість будівельних матеріалів та вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.
У Кривому Розі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо двох підприємців, яких обвинувачують у привласненні бюджетних коштів, виділених на відновлення покрівлі гуртожитку одного із закладів вищої освіти у Кривому Розі. Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, передає Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, заклад освіти уклав із підприємцями договір на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку, пошкодженого внаслідок російського обстрілу, на суму понад 6 млн грн.

У листопаді-грудні 2024 року під час виконання робіт обвинувачені, за версією слідства, у два рази завищували вартість будівельних матеріалів та вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Також у документах зазначали виплату зарплати працівникам, яка фактично не здійснювалася.

«Отриману різницю між реальною вартістю робіт і перерахованими бюджетними коштами вони виводили через підконтрольні підприємства. У такий спосіб, за даними експертиз, було привласнено майже 2 млн грн», - додали у ОГП.

ОГП прокуратура Кривий Ріг

