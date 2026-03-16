Помощь увеличили в два раза: сколько выплачивают на похороны в 2026 году
С 13 марта в Украине вступил в силу новый размер пособия на погребение, выплачиваемого в системе общеобязательного государственного социального страхования. Соответствующее решение принято постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 6 февраля 2026 года № 6-1. Согласно документу, сумма пособия на погребение застрахованного лица или члена его семьи, находившегося на его содержании, составляет 8500 гривен. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.
«Это решение существенно увеличило предыдущий размер выплаты, ведь до 13 марта помощь на погребение составляла 4100 гривен», — говорится в заявлении.
Кто имеет право на помощь
Выплата предусмотрена в соответствии с положениями Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» №1105-XIV. Она предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов его семьи, которые находились на его содержании.
К таким членам семьи относятся:
- жена или муж;
- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет;
- лица старше 18 лет, если они стали лицами с инвалидностью до совершеннолетия;
- студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, обучающиеся по дневной форме — до 23 лет;
- отец или мать;
- дед или бабушка по прямой линии родства.
Важным условием является то, что члены семьи должны находиться на полном содержании застрахованного лица и не иметь собственных источников дохода (например, заработной платы, пенсии или других выплат).
Кто может получить выплату
Пособие на погребение может быть выплачено:
застрахованному лицу;
членам его семьи;
другим физическим или юридическим лицам, которые фактически организовали и оплатили похороны.
Например, в случае смерти работника предприятия за получением помощи могут обратиться его родственники, которые осуществили погребение.
Где оформляется помощь
Выплата осуществляется по основному месту работы умершего работника. Именно работодатель выступает страхователем и подает необходимые документы для финансирования выплаты.
В то же время существуют случаи, когда порядок оформления другой. В частности, эта помощь не выплачивается через работодателя, если умершее лицо было:
пенсионером;
безработным;
лицом, смерть которого наступила вследствие несчастного случая на производстве.
В таких ситуациях родственникам или лицам, которые осуществили погребение, необходимо обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.
Как оформляется выплата
Процедура получения помощи определена постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 19 августа 2025 года №28-1.
Основным документом для получения средств является заявление-расчет, которое оформляет страхователь (работодатель). В этом документе указываются суммы страховых выплат, подлежащих финансированию.
Заявление подается в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее чем в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.
Подать его можно двумя способами:
В бумажной форме — лично или почтовым отправлением.
В электронной форме:
через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда (с использованием квалифицированной электронной подписи);
через портал «Дія» (при наличии технической возможности).
Сроки финансирования выплаты
После того как Пенсионный фонд получает заявление-расчет и оно получает статус «Принято», финансирование страхователя осуществляется в течение трех рабочих дней. После этого средства выплачиваются лицу, имеющему право на помощь.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.