Помощь увеличили в два раза: сколько выплачивают на похороны в 2026 году

В Украине установлен новый размер помощи в случае смерти застрахованного лица или члена его семьи, который находился на его содержании.

С 13 марта в Украине вступил в силу новый размер пособия на погребение, выплачиваемого в системе общеобязательного государственного социального страхования. Соответствующее решение принято постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 6 февраля 2026 года № 6-1. Согласно документу, сумма пособия на погребение застрахованного лица или члена его семьи, находившегося на его содержании, составляет 8500 гривен. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

«Это решение существенно увеличило предыдущий размер выплаты, ведь до 13 марта помощь на погребение составляла 4100 гривен», — говорится в заявлении.

Кто имеет право на помощь

Выплата предусмотрена в соответствии с положениями Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» №1105-XIV. Она предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов его семьи, которые находились на его содержании.

К таким членам семьи относятся:

жена или муж;

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет;

лица старше 18 лет, если они стали лицами с инвалидностью до совершеннолетия;

студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, обучающиеся по дневной форме — до 23 лет;

отец или мать;

дед или бабушка по прямой линии родства.

Важным условием является то, что члены семьи должны находиться на полном содержании застрахованного лица и не иметь собственных источников дохода (например, заработной платы, пенсии или других выплат).

Кто может получить выплату

Пособие на погребение может быть выплачено:

застрахованному лицу;

членам его семьи;

другим физическим или юридическим лицам, которые фактически организовали и оплатили похороны.

Например, в случае смерти работника предприятия за получением помощи могут обратиться его родственники, которые осуществили погребение.

Где оформляется помощь

Выплата осуществляется по основному месту работы умершего работника. Именно работодатель выступает страхователем и подает необходимые документы для финансирования выплаты.

В то же время существуют случаи, когда порядок оформления другой. В частности, эта помощь не выплачивается через работодателя, если умершее лицо было:

пенсионером;

безработным;

лицом, смерть которого наступила вследствие несчастного случая на производстве.

В таких ситуациях родственникам или лицам, которые осуществили погребение, необходимо обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.

Как оформляется выплата

Процедура получения помощи определена постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 19 августа 2025 года №28-1.

Основным документом для получения средств является заявление-расчет, которое оформляет страхователь (работодатель). В этом документе указываются суммы страховых выплат, подлежащих финансированию.

Заявление подается в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее чем в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Подать его можно двумя способами:

В бумажной форме — лично или почтовым отправлением.

В электронной форме:

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда (с использованием квалифицированной электронной подписи);

через портал «Дія» (при наличии технической возможности).

Сроки финансирования выплаты

После того как Пенсионный фонд получает заявление-расчет и оно получает статус «Принято», финансирование страхователя осуществляется в течение трех рабочих дней. После этого средства выплачиваются лицу, имеющему право на помощь.

