Допомогу збільшили у два рази: скільки виплачують на поховання у 2026 році

В Україні встановлено новий розмір допомоги застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні

З 13 березня в Україні набрав чинності новий розмір допомоги на поховання, що виплачується у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідне рішення ухвалено постановою правління Пенсійний фонд України від 6 лютого 2026 року № 6-1. Згідно з документом, сума допомоги на поховання застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні, становить 8500 гривень. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

«Це рішення суттєво збільшило попередній розмір виплати, адже до 13 березня допомога на поховання становила 4100 гривень», - йдеться у заяві.

Хто має право на допомогу

Виплата передбачена відповідно до положень Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105‑XIV. Вона надається у випадку смерті застрахованої особи або членів її сім’ї, які перебували на її утриманні.

До таких членів сім’ї належать:

дружина або чоловік;

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років;

особи старші 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до повноліття;

студенти закладів професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за денною формою — до 23 років;

батько або мати;

дід або баба за прямою лінією спорідненості.

Важливою умовою є те, що члени сім’ї повинні перебувати на повному утриманні застрахованої особи та не мати власних джерел доходу (наприклад, заробітної плати, пенсії або інших виплат).

Хто може отримати виплату

Допомога на поховання може бути виплачена:

застрахованій особі;

членам її сім’ї;

іншим фізичним або юридичним особам, які фактично організували та оплатили поховання.

Наприклад, у разі смерті працівника підприємства за отриманням допомоги можуть звернутися його родичі, які здійснили поховання.

Де оформлюється допомога

Виплата здійснюється за основним місцем роботи померлого працівника. Саме роботодавець виступає страхувальником і подає необхідні документи для фінансування виплати.

Водночас існують випадки, коли порядок оформлення інший. Зокрема, ця допомога не виплачується через роботодавця, якщо померла особа була:

пенсіонером;

безробітною;

особою, смерть якої настала внаслідок нещасного випадку на виробництві.

У таких ситуаціях родичам або особам, які здійснили поховання, необхідно звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.

Як оформлюється виплата

Процедура отримання допомоги визначена постановою правління Пенсійний фонд України від 19 серпня 2025 року №28-1.

Основним документом для отримання коштів є заява-розрахунок, яку оформлює страхувальник (роботодавець). У цьому документі зазначаються суми страхових виплат, що підлягають фінансуванню.

Заява подається до територіального органу Пенсійного фонду не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про призначення виплати.

Подати її можна двома способами:

У паперовій формі — особисто або поштовим відправленням.

В електронній формі:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (з використанням КЕП);

через Портал Дія (за наявності технічної можливості).

Строки фінансування виплати

Після того як Пенсійний фонд отримує заяву-розрахунок і вона набуває статусу «Прийнято», фінансування страхувальника здійснюється протягом трьох робочих днів. Після цього кошти виплачуються особі, яка має право на допомогу.

