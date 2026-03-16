Силы обороны сорвали запланированное Россией наступление на март — Зеленский

Украинские военные сорвали стратегическую операцию, которую РФ готовила на март.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую российское командование планировало на март.

По словам Главы государства, российские войска продолжают атаковать, однако интенсивность штурмов значительно ниже той, которую планировали в Кремле.

«И хотя атаки постоянные, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России. Это важно, потому что наша сила на фронте — это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы», — подчеркнул Президент в обращении.

Он поблагодарил подразделения, которые выполняют боевые задачи на Донецком, Харьковском и Сумском направлениях, а также военных, которые держат оборону на Запорожском направлении.

«Россияне там пытаются добавлять себе сил, но их силы мы уничтожаем. Я благодарю наши ДШВ, все другие составляющие Сил обороны Украины: пехоту, все беспилотные подразделения, артиллерию, разведку, спецназначенцев, силы Нацгвардии и Национальной полиции, которые тоже задействованы. Я благодарю», — сказал Зеленский.

Отдельно Президент сообщил о разговоре с премьер-министром Юлией Свириденко по поводу реализации планов устойчивости для регионов, которые правительство уже утвердило.

По словам Главы государства, регионы должны подготовиться к следующей зиме с учетом опыта прошлого отопительного сезона.

«При этом ответственность областной власти и каждой громады должна быть тоже достаточно серьезной, и на уровне правительства мы готовы помогать максимально, чтобы люди были защищены. ГСЧС Украины, другие структуры на центральном уровне, наши энергетические компании имеют свою часть ответственности. Ключевая работа — на местах», — отметил Президент.

Также Зеленский подчеркнул ответственность правительственных чиновников и областной власти за состояние дорог вблизи фронта и в тех громадах, где проводится эвакуация раненых и обеспечивается военная логистика.

