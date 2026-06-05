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Почему отмену прайс-кепов запланировали именно на май 2027 года и как будет функционировать рынок электроэнергии

20:04, 5 июня 2026
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Предельные цены на оптовом рынке для бизнеса планируется отменить с 1 мая 2027 года, но закон предусматривает механизмы защиты от резких скачков стоимости электроэнергии.
Почему отмену прайс-кепов запланировали именно на май 2027 года и как будет функционировать рынок электроэнергии
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В Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, какие изменения для потребителей предусматривает евроинтеграционный закон об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза №4834-IX.

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Документ предусматривает отмену прайс-кепов — предельных цен на электроэнергию, действующих на оптовом рынке для бизнеса, — с 1 мая 2027 года. В Комитете отмечают, что дата выбрана неслучайно, поскольку май является профицитным месяцем для энергосистемы. В этот период уже заканчивается отопительный сезон, но потребность в кондиционировании еще остается низкой. Из-за этого потребление электроэнергии невысокое, тогда как объемы генерации, в частности солнечной и гидроэнергетики, остаются значительными. Поэтому в мае и июне резких скачков цен не ожидается.

В то же время в Комитете признают, что определенные риски на рынке сохраняются, прежде всего в зимний период. Однако закон содержит механизм реагирования на чрезвычайные ситуации в энергетике.

В частности, в случае возникновения резкого дефицита электроэнергии в Украине регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — будет иметь право повторно применять прайс-кепы для предотвращения аномального роста цен.

Еще одним инструментом защиты от возможных злоупотреблений на рынке является закон о REMIT, направленный на борьбу с манипулированием рыночной властью. В соответствии с его положениями, НКРЭКУ также может реагировать на резкие колебания цен на электроэнергию.

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