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Чому скасування прайс-кепів запланували саме на травень 2027 року та як працюватиме ринок електроенергії

20:04, 5 червня 2026
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Граничні ціни на оптовому ринку для бізнесу планують скасувати з 1 травня 2027 року, але закон передбачає механізми захисту від різких стрибків вартості електроенергії.
Чому скасування прайс-кепів запланували саме на травень 2027 року та як працюватиме ринок електроенергії
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У Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, які зміни для споживачів передбачає євроінтеграційний закон про об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу №4834-IX.

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Документ передбачає скасування прайс-кепів — граничних цін на електроенергію, які діють на оптовому ринку для бізнесу, — з 1 травня 2027 року. В Комітеті зазначають, що дата обрана невипадково, оскільки, травень є профіцитним місяцем для енергосистеми. У цей період вже завершується опалювальний сезон, але потреба в кондиціонуванні ще залишається низькою. Через це споживання електроенергії є невисоким, тоді як обсяги генерації, зокрема сонячної та гідроенергетики, залишаються значними. Тому у травні та червні різких стрибків цін не очікується.

Водночас в Комітеті визнають, що певні ризики на ринку зберігаються, насамперед у зимовий період. Однак закон містить механізм реагування на надзвичайні ситуації в енергетиці.

Зокрема, у разі виникнення різкого дефіциту електроенергії в Україні регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — матиме право повторно застосовувати прайс-кепи для запобігання аномальному зростанню цін.

Ще одним інструментом захисту від можливих зловживань на ринку є закон про REMIT, спрямований на боротьбу з маніпуляціями ринковою владою. Відповідно до його положень, НКРЕКП також може реагувати на різкі коливання цін на електроенергію.

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Верховна Рада України Україна енергетика електроенергія ціни

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