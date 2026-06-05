Один суддя працює за трьох, а неконкурентні зарплати провокують відтік кадрів апарату – РСУ

При нормативній потребі понад 11,5 тисяч суддів та затвердженому балансі у 6,8 тисяч посад фактично правосуддя здійснюють близько 4,2 тисяч суддів.

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Питання кадрового та фінансового забезпечення судової системи залишаються одними з ключових викликів для українського правосуддя. Як наголосила секретар РСУ Тетяна Гребенюк, саме суддя залишається центральною фігурою судової влади, а ефективність системи безпосередньо залежить від забезпечення судів достатньою кількістю кадрів і ресурсів.

«Наші пріоритети записані в рішенні з’їзду суддів, оскільки центральною фігурою судової влади, на чиїх плечах все тримається, є суддя. Ось той суддя з районного суду, з міського суду, тобто звичайний суддя. Тому в центрі наших пріоритетів – проблеми суддів і, відповідно, те, що доручив нам з’їзд суддів. А це передусім питання кадрового забезпечення. З’їзд наголошував на необхідності вирішення цього питання!», – зауважила Тетяна Гребенюк.

Вона додала, що це також питання фінансового забезпечення. І взагалі все, що стосується здійснення правосуддя в умовах повномасштабної війни.

Окремо було наголошено на гострому кадровому дефіциті. За наявними даними, при нормативній потребі понад 11,5 тис. суддів та затвердженому балансі у 6,8 тис. посад фактично правосуддя здійснюють близько 4,2 тис. суддів. Тобто кадровий дефіцит покритий більш ніж на 30%.

Також у РСУ звернули увагу на те, що відчувається фінансова криза, яка виявляється в тому, що заробітна платня, яку можуть запропонувати апарату, а це і помічники, і секретарі, і працівники канцелярії, не конкурентоздатна. Тому кадровий дефіцит, фінансування – напряму пов’язані з незалежністю суду. Також є викликом питання забезпечення здійснення правосуддя в умовах воєнного стану.

Водночас у Раді суддів зазначили, що не є розпорядниками бюджетних коштів, але постійно опікуються цим питанням, починаючи від коефіцієнтів для підвищення заробітної плати працівників апаратів судів і помічників суддів, закінчуючи питаннями регулювання винагороди суддів. Це питання вже п’ять років у бюджетному процесі є «замороженим», тому РСУ ухвалила відкрити звернення до Конституційного Суду України визнати розгляд цього питання невідкладним.

Водночас серед позитивних змін відзначено рішення про врегулювання питання виїзду жінок-суддів за кордон, що, за оцінками, дозволило уникнути додаткового відтоку кадрів із системи.

У РСУ зазначили, що незалежність судді – це той внутрішній стрижень, який є в кожному з суддів, і зважаючи на якісь зовнішні обставини суддя або витримує, або ні. Але з огляду на всі ці чинники під питанням стає якість правосуддя, враховуючи кадрове забезпечення, коли один суддя працює за трьох.

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