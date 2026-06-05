Чи загрожують українцям «європейські» ціни на світло після нового закону про єдиний енергоринок з ЄС

Чи вплине подорожчання електроенергії в Європі на платіжки українців після запуску спільного ринку.

Фото: if.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4834-IX, який відкриває шлях до об’єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу. Документ є одним із ключових кроків на шляху інтеграції української енергосистеми до європейського енергетичного простору та передбачає поступове впровадження спільних правил торгівлі електроенергією.

Одне з головних питань, яке хвилює споживачів, — чи призведе така інтеграція до автоматичного подорожчання електроенергії для українців у разі зростання цін у країнах ЄС.

Чи вплинуть європейські ціни на тарифи для українців

У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, що прямої та автоматичної прив’язки українських цін до європейських не буде.

Водночас вплив можливий у разі, якщо в Європі електроенергія дорожчатиме, а Україна матиме дефіцит власної генерації та буде змушена збільшувати обсяги імпорту. У такому випадку вартість електроенергії на внутрішньому ринку може зрости.

Разом з тим у комітеті зазначають, що останнім часом на європейському ринку спостерігається інша тенденція. Завдяки активному розвитку відновлюваної енергетики у багатьох країнах ЄС ціни на електроенергію, особливо у весняно-літній період, мають тенденцію до зниження.

Тому після повного об’єднання ринків та посилення конкуренції в Україні ціни можуть не зрости, а навпаки — поступово знижуватися.

Коли запрацює об’єднаний енергоринок

Повноцінна реалізація закону розрахована на кілька років.

Очікується, що імплементація нових правил триватиме протягом 2026–2027 років, а повне об’єднання українського та європейського енергоринків може відбутися у 2028 році. Саме тоді запрацює механізм market coupling, який дозволяє об’єднати національні ринки електроенергії в єдиний простір.

Як закон допоможе уникати дефіциту електроенергії

Одним із ключових наслідків інтеграції має стати спрощення імпорту електроенергії з ЄС.

Наразі Україна також закуповує електроенергію на європейському ринку, однак цей процес передбачає проведення аукціонів, пошук постачальників та проходження низки процедур. Після запуску нової моделі імпорт стане швидшим і більш автоматизованим.

Це дозволить оперативніше реагувати на дефіцит електроенергії та покривати нестачу за рахунок поставок із країн Європейського Союзу. Відповідно, ризик застосування графіків відключень у періоди нестачі генерації може зменшитися.

Що зміниться для бізнесу та бюджетних установ

Найбільший вплив новий закон матиме саме на непобутових споживачів.

Йдеться про промислові підприємства, електротранспорт, водоканали, лікарні, школи, дитячі садки та підприємства теплокомуненерго, які купують електроенергію за ринковими цінами.

Завдяки відкриттю українського ринку для європейських постачальників кількість продавців електроенергії зростатиме, а конкуренція посилюватиметься. Це може сприяти зниженню вартості електроенергії для бізнесу та комунальної сфери.

У результаті зміни можуть відобразитися на собівартості послуг і товарів. Зокрема, значну частину витрат водоканалів та електротранспорту становить саме електроенергія.

Чи зміняться тарифи для населення

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів і надалі встановлюватиме уряд.

Тому запуск спільного енергоринку з ЄС не означає автоматичної зміни платіжок для населення. Основний вплив інтеграції очікується на оптовому ринку та в сегменті непобутових споживачів.

Водночас через зміну витрат підприємств і комунальних служб наслідки реформи можуть поступово відображатися на вартості окремих товарів і послуг.

Прайс-кепи планують скасувати у 2027 році

Закон також передбачає скасування прайс-кепів — граничних цін на електроенергію на оптовому ринку — з 1 травня 2027 року.

Втім, у разі виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі НКРЕКП збереже право тимчасово повертати такі обмеження для запобігання різким стрибкам цін.

Додатковим інструментом захисту ринку має стати законодавство про REMIT, яке спрямоване на протидію маніпуляціям та зловживанням на енергетичному ринку.

Таким чином, у профільному комітеті вважають, що об’єднання енергоринків України та ЄС не несе автоматичного ризику зростання цін на електроенергію для населення. Навпаки, за умови збереження нинішніх тенденцій на європейському ринку та розвитку конкуренції інтеграція може створити передумови для стабілізації та поступового зниження вартості електроенергії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.