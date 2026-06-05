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Гіганти доріг: уряд дав старт експерименту з найдовшими вантажівками в Україні

19:30, 5 червня 2026
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В Україні дозволили експериментальне використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршруті Київ — Одеса.
Гіганти доріг: уряд дав старт експерименту з найдовшими вантажівками в Україні
Фото ілюстративне
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Уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запуску експериментального проєкту з використання довгомірних триланкових автопоїздів. На першому етапі такі транспортні засоби курсуватимуть лише маршрутом Київ — Одеса.

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Як пояснили у Мінрозвитку громад та територій, довгомірний триланковий автопоїзд — це вантажний автомобіль із кількома послідовно з’єднаними причепами або напівпричепами, що дає змогу перевозити більший обсяг вантажів за один рейс.

Подібні транспортні рішення вже тривалий час застосовуються в європейських країнах, зокрема у Швеція, Фінляндія, Данія та Нідерланди. Там їх використовують для підвищення ефективності логістики, зниження транспортних витрат і скорочення кількості перевезень.

У Міністерстві розвитку громад та територій очікують, що реалізація проєкту дозволить зменшити витрати на транспортування вантажів, пальне та технічне обслуговування транспорту. Також передбачається можливість перевезення більшого обсягу вантажів меншою кількістю рейсів.

Крім того, використання триланкових автопоїздів має сприяти ефективнішому розподілу навантаження на дорожню інфраструктуру та зменшенню викидів парникових газів завдяки скороченню кількості вантажних перевезень.

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Кабінет Міністрів України Україна транспорт Міністерство розвитку громад та територій

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