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Гиганты дорог: правительство дало старт эксперименту с самыми длинными грузовиками в Украине

19:30, 5 июня 2026
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В Украине разрешили экспериментальное использование длинномерных трёхсекционных автопоездов на маршруте Киев — Одесса.
Гиганты дорог: правительство дало старт эксперименту с самыми длинными грузовиками в Украине
Иллюстративное фото
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Правительство поддержало инициативу Министерства развития общин и территорий по запуску экспериментального проекта по использованию длинномерных трёхсекционных автопоездов. На первом этапе такие транспортные средства будут курсировать только по маршруту Киев — Одесса.

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Как пояснили в Минразвития общин и территорий, длинномерный трехсекционный автопоезд — это грузовой автомобиль с несколькими последовательно соединенными прицепами или полуприцепами, что позволяет перевозить больший объем грузов за один рейс.

Подобные транспортные решения уже давно применяются в европейских странах, в частности в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах. Там их используют для повышения эффективности логистики, снижения транспортных расходов и сокращения количества перевозок.

В Министерстве развития общин и территорий ожидают, что реализация проекта позволит сократить расходы на транспортировку грузов, топливо и техническое обслуживание транспорта. Также предполагается возможность перевозки большего объема грузов меньшим количеством рейсов.

Кроме того, использование трехсекционных автопоездов должно способствовать более эффективному распределению нагрузки на дорожную инфраструктуру и уменьшению выбросов парниковых газов благодаря сокращению количества грузовых перевозок.

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Кабинет Министров Украины Украина транспорт Министерство развития общин и территорий

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