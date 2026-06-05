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Грозят ли украинцам «европейские» цены на свет после нового закона о едином энергорынке с ЕС

14:14, 5 июня 2026
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Повлияет ли подорожание электроэнергии в Европе на платежки украинцев после запуска общего рынка
Грозят ли украинцам «европейские» цены на свет после нового закона о едином энергорынке с ЕС
Фото: if.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский подписал закон №4834-IX, который открывает путь к объединению энергетических рынков Украины и Евросоюза. Документ является одним из ключевых шагов на пути интеграции украинской энергосистемы в европейское энергетическое пространство и предусматривает постепенное внедрение общих правил торговли электроэнергией.

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Один из главных вопросов, который волнует потребителей, — приведет ли такая интеграция к автоматическому подорожанию электроэнергии для украинцев в случае роста цен в странах ЕС.

Повлияют ли европейские цены на тарифы для украинцев

В Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, что прямой и автоматической привязки украинских цен к европейским не будет.

В то же время влияние возможно в случае, если в Европе электроэнергия будет дорожать, а Украина будет испытывать дефицит собственной генерации и будет вынуждена увеличивать объемы импорта. В таком случае стоимость электроэнергии на внутреннем рынке может вырасти.

Вместе с тем в комитете отмечают, что в последнее время на европейском рынке наблюдается другая тенденция. Благодаря активному развитию возобновляемой энергетики во многих странах ЕС цены на электроэнергию, особенно в весенне-летний период, имеют тенденцию к снижению.

Поэтому после полного объединения рынков и усиления конкуренции в Украине цены могут не вырасти, а наоборот — постепенно снижаться.

Когда заработает объединенный энергорынок

Полноценная реализация закона рассчитана на несколько лет.

Ожидается, что имплементация новых правил будет продолжаться в течение 2026–2027 годов, а полное объединение украинского и европейского энергорынков может произойти в 2028 году. Именно тогда заработает механизм market coupling, который позволяет объединить национальные рынки электроэнергии в единое пространство.

Как закон поможет избежать дефицита электроэнергии

Одним из ключевых последствий интеграции должно стать упрощение импорта электроэнергии из ЕС.

В настоящее время Украина также закупает электроэнергию на европейском рынке, однако этот процесс предусматривает проведение аукционов, поиск поставщиков и прохождение ряда процедур. После запуска новой модели импорт станет более быстрым и автоматизированным.

Это позволит оперативнее реагировать на дефицит электроэнергии и покрывать нехватку за счет поставок из стран Европейского Союза. Соответственно, риск применения графиков отключений в периоды нехватки генерации может уменьшиться.

Что изменится для бизнеса и бюджетных учреждений

Наибольшее влияние новый закон окажет именно на непотребителей бытового сектора.

Речь идет о промышленных предприятиях, электротранспорте, водоканалах, больницах, школах, детских садах и предприятиях тепло-коммунального хозяйства, которые покупают электроэнергию по рыночным ценам.

Благодаря открытию украинского рынка для европейских поставщиков количество продавцов электроэнергии будет расти, а конкуренция усиливаться. Это может способствовать снижению стоимости электроэнергии для бизнеса и коммунальной сферы.

В результате изменения могут отразиться на себестоимости услуг и товаров. В частности, значительную часть расходов водоканалов и электротранспорта составляет именно электроэнергия.

Изменятся ли тарифы для населения

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей и в дальнейшем будет устанавливать правительство.

Поэтому запуск общего энергорынка с ЕС не означает автоматического изменения платежек для населения. Основное влияние интеграции ожидается на оптовом рынке и в сегменте непотребителей бытового сектора.

В то же время из-за изменения расходов предприятий и коммунальных служб последствия реформы могут постепенно отражаться на стоимости отдельных товаров и услуг.

Прайс-кепы планируют отменить в 2027 году

Закон также предусматривает отмену прайс-кепов — предельных цен на электроэнергию на оптовом рынке — с 1 мая 2027 года.

Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме НКРЭКУ сохранит право временно возвращать такие ограничения для предотвращения резких скачков цен.

Дополнительным инструментом защиты рынка должно стать законодательство о REMIT, которое направлено на противодействие манипуляциям и злоупотреблениям на энергетическом рынке.

Таким образом, в профильном комитете считают, что объединение энергорынков Украины и ЕС не несет автоматического риска роста цен на электроэнергию для населения. Напротив, при условии сохранения нынешних тенденций на европейском рынке и развития конкуренции интеграция может создать предпосылки для стабилизации и постепенного снижения стоимости электроэнергии.

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