Україна об’єднує енергетичні ринки з ЄС: Володимир Зеленський підписав закон

10:44, 21 квітня 2026
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.
Україна об’єднує енергетичні ринки з ЄС: Володимир Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу №4834-IX (законопроєкт 12087-д).

Документ спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

За словами депутатів, зміни допоможуть підвищити енергетичну безпеку країни, забезпечити прозору конкуренцію для українських та іноземних компаній, а також залучити інвестиції в енергосектор.

Як розповідала «Судово-юридична газета», голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус зазначив, що цей закон передбачає, зокрема, єдине сполучення ринків (Market Coupling) шляхом упровадження механізмів об’єднання українських сегментів ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними ринками Європейського Союзу. Це дозволить автоматизувати розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів та сприятиме вирівнюванню цін на електроенергію.

За словами голови Комітету, інтеграція з європейським ринком має посилити стійкість енергосистеми України завдяки доступу до резервів ЄС.

Крім того, документ передбачає забезпечення недискримінаційного доступу до даних про споживання електроенергії та впровадження єдиного гармонізованого формату даних на національному рівні. Це має створити умови для вільної зміни постачальника та ефективного управління власним попитом споживачами.

