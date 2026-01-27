  1. Законодавство
Україна готується до об’єднання з енергоринком ЄС: Комітет Ради готує до другого читання законопроєкт

15:39, 27 січня 2026
Комітет з питань енергетики та ЖКП завершує підготовку до другого читання законопроєкту № 12087-д.
Україна готується до об’єднання з енергоринком ЄС: Комітет Ради готує до другого читання законопроєкт
Фото: Shutterstock
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП завершує підготовку до другого читання законопроєкту № 12087-д, який має стати фінальним етапом інтеграції ринків електроенергії України та Європейського Союзу.

За словами голови Комітету Андрія Геруса, законопроєкт передбачає, зокрема, єдине сполучення ринків (Market Coupling) шляхом упровадження механізмів об’єднання українських сегментів ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними ринками Європейського Союзу. Це дозволить автоматизувати розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів та сприятиме вирівнюванню цін на електроенергію.

«Ухвалення законопроєкту №12087-д у другому читанні дозволить розпочати технічну синхронізацію торгових операцій та створить передумови для виходу України на повноцінну роботу в межах єдиного європейського ринку електроенергії у найближчі роки», — наголосив Герус.

За словами голови Комітету, інтеграція з європейським ринком має посилити стійкість енергосистеми України завдяки доступу до резервів ЄС.

Крім того, документ передбачає забезпечення недискримінаційного доступу до даних про споживання електроенергії та впровадження єдиного гармонізованого формату даних на національному рівні. Це має створити умови для вільної зміни постачальника та ефективного управління власним попитом споживачами.

Верховна Рада України законопроект ЄС Україна електроенергія

