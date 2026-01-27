  1. Законодательство
Украина готовится к объединению с энергорынком ЕС: комитет Рады готовит ко второму чтению законопроект

15:39, 27 января 2026
Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ завершает подготовку ко второму чтению законопроекта №12087-д.
Фото: Shutterstock
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг завершает подготовку ко второму чтению законопроекта № 12087-д, который должен стать финальным этапом интеграции рынков электроэнергии Украины и Европейского Союза.

По словам главы Комитета Андрея Геруса, законопроект предусматривает, в частности, единое соединение рынков (Market Coupling) путем внедрения механизмов объединения украинских сегментов рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с соответствующими рынками Европейского Союза. Это позволит автоматизировать распределение пропускной способности межгосударственных перетоков и будет способствовать выравниванию цен на электроэнергию.

«Принятие законопроекта №12087-д во втором чтении позволит начать техническую синхронизацию торговых операций и создаст предпосылки для выхода Украины на полноценную работу в рамках единого европейского рынка электроэнергии в ближайшие годы», — подчеркнул Герус.

По словам главы Комитета, интеграция с европейским рынком должна усилить устойчивость энергосистемы Украины благодаря доступу к резервам ЕС.

Кроме того, документ предусматривает обеспечение недискриминационного доступа к данным о потреблении электроэнергии и внедрение единого гармонизированного формата данных на национальном уровне. Это должно создать условия для свободной смены поставщика и эффективного управления собственным спросом потребителями.

Верховная Рада Украины законопроект ЕС Украина электроэнергия

