В Закарпатье задержали сотрудника РТЦК за вымогательство двух автомобилей у предпринимателя в обмен на освобождение от мобилизации

Военный обещал избежать мобилизационных мероприятий в обмен на транспорт.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках программы «Обратная сторона ТЦК и ВЛК» правоохранители задержали начальника отдела одного из РТЦК и СП в Закарпатье. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подполковник ранее, работая на аналогичной должности в Хмельницкой области, организовал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателя. Он требовал у заместителя директора предприятия два автомобиля для личного пользования, обещая не принимать меры по призыву сотрудников компании.

Фактически предпринимателя ставили перед выбором: передать транспорт или столкнуться с ужесточением мобилизационных мер в отношении своих сотрудников.

В апреле 2024 года военный получил в пользование автомобиль Renault Sandero, а в августе 2025 года — Renault Duster, принадлежавшие предприятию. После перевода должностного лица в Закарпатье предприниматель требовал возврата автомобилей или передачи их для нужд Вооруженных Сил Украины. Вместо этого, по версии следствия, военный требовал переоформить транспорт на близкую родственницу, обещая снять автомобили с воинского учета.

Чиновник задержан. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд уже избрал меру пресечения, продолжается рассмотрение вопроса о его отстранении от должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.