На Закарпатті затримали посадовця РТЦК за вимагання двох авто у підприємця за уникнення від мобілізації

Військовий обіцяв уникнути мобілізаційних заходів в обмін на транспорт.

У рамках програми «Зворотний бік ТЦК та ВЛК» правоохоронці затримали начальника відділу одного з РТЦК та СП на Закарпатті. Про це повідомили в Офісі Генерпрокурора.

За даними слідства, підполковник раніше, працюючи на аналогічній посаді у Хмельницька область, організував схему одержання неправомірної вигоди від підприємця. Він вимагав у заступника директора підприємства два автомобілі для власного користування, обіцяючи не вживати заходів щодо призову працівників компанії.

Фактично підприємця ставили перед вибором: передати транспорт або зіткнутися з посиленням мобілізаційних заходів для своїх співробітників.

У квітні 2024 року військовий отримав у користування автомобіль Renault Sandero, а у серпні 2025 року — Renault Duster, що належали підприємству. Після переведення посадовця на Закарпаття підприємець вимагав повернення авто або передачі їх на потреби Збройні Сили України. Натомість, за версією слідства, військовий вимагав переоформити транспорт на близьку родичку, обіцяючи зняти авто з військового обліку.

Посадовця затримано. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд уже обрав запобіжний захід, триває розгляд питання про його відсторонення від посади.

