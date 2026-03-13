Конституционный суд Италии поддержал ограничения на получение гражданства по происхождению

Суд оставил в силе реформу, которая существенно сузила право на гражданство через итальянских предков.

Конституционный суд Италии отклонил конституционную жалобу на закон 2025 года, который существенно ограничил возможность получения итальянского гражданства по происхождению. Таким образом суд оставил в силе реформу, сузившую применение принципа jus sanguinis — права на гражданство через итальянских предков.

Конституционное представление в прошлом году подал суд в Турине. Судьи просили проверить, соответствует ли новый закон Конституции и можно ли применять его к потомкам итальянцев, родившимся еще до изменения правил.

Конституционный суд пришел к выводу, что аргументы заявителей частично необоснованны, а частично неприемлемы, поэтому оснований для отмены реформы нет.

Полный текст решения с подробным правовым обоснованием пока не опубликован, указывает Courthouse News. По словам итало-бразильского юриста и бывшего депутата парламента Италии Ренаты Буэно, его могут опубликовать только через несколько недель.

В то же время уже сейчас понятно, что суд не поддерживает попытки расширить право на гражданство для дальних потомков итальянцев.

«Заявление суда показывает, что Конституционный суд не готов признавать требования о гражданстве для потомков дальше третьего поколения. Закон остается в силе в той редакции, в которой его приняли в марте 2025 года и позже поддержал парламент Италии», — пояснила Буэно.

Она добавила, что юридические споры относительно реформы могут продолжаться, но на других основаниях. В этом деле, в частности, проверяли аргумент о возможном нарушении принципа равенства, закрепленного в статье 3 Конституции Италии. Речь шла о том, что новые правила ограничивают признание гражданства для потомков итальянцев, родившихся за границей.

Адвокат Фабио Джоппо, который специализируется на делах об итальянском гражданстве, отметил, что заявление суда является важным сигналом для нижестоящих судов, которые рассматривают подобные дела.

В то же время он подчеркнул: Конституционный суд рассматривает только конкретные вопросы, которые поднимают другие суды в определенных делах. Поэтому нынешняя позиция не закрывает всех возможных конституционных споров относительно нового закона.

Решение Конституционного суда вызвало активное обсуждение среди потомков итальянцев в Бразилии. Именно там проживает крупнейшая итальянская диаспора в мире — примерно 30 миллионов человек итальянского происхождения.

На протяжении десятилетий широкое толкование принципа jus sanguinis позволяло бразильцам с итальянскими корнями даже нескольких поколений назад оформлять гражданство через административные процедуры или через суд.

В итальянских судах все еще рассматриваются другие дела относительно этой реформы. В частности, 9 июня Конституционный суд должен провести новые слушания, которые могут стать следующим важным этапом в правовой дискуссии об ограничении гражданства по происхождению.

