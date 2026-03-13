Конституційний суд Італії підтримав обмеження на отримання громадянства за походженням

Суд залишив чинною реформу, яка суттєво звузила право на громадянство через італійських предків.

Конституційний суд Італії відхилив конституційну скаргу на закон 2025 року, який суттєво обмежив можливість отримання італійського громадянства за походженням. Таким чином суд залишив чинною реформу, що звузила застосування принципу jus sanguinis — права на громадянство через італійських предків.

Конституційне подання минулого року подав суд у Турині. Судді просили перевірити, чи відповідає Конституції новий закон і чи можна застосовувати його до нащадків італійців, народжених ще до зміни правил.

Конституційний суд дійшов висновку, що аргументи заявників є частково необґрунтованими, а частково неприйнятними, тому підстав для скасування реформи немає.

Повний текст рішення з детальним правовим обґрунтуванням поки не оприлюднили, вказує Courthouse News. За словами італо-бразильської юристки та колишньої депутатки парламенту Італії Ренати Буено, його можуть опублікувати лише через кілька тижнів.

Водночас уже зараз зрозуміло, що суд не підтримує спроби розширити право на громадянство для далеких нащадків італійців.

«Заява суду показує, що Конституційний суд не готовий визнавати вимоги про громадянство для нащадків далі третього покоління. Закон залишається чинним у тій редакції, у якій його ухвалили у березні 2025 року та пізніше підтримав парламент Італії», — пояснила Буено.

Вона додала, що юридичні суперечки щодо реформи можуть тривати, але на інших підставах. У цій справі, зокрема, перевіряли аргумент про можливе порушення принципу рівності, закріпленого у статті 3 Конституції Італії. Йшлося про те, що нові правила обмежують визнання громадянства для нащадків італійців, народжених за кордоном.

Адвокат Фабіо Джоппо, який спеціалізується на справах про італійське громадянство, зазначив, що заява суду є важливим сигналом для нижчих судів, які розглядають подібні справи.

Водночас він наголосив: Конституційний суд розглядає лише конкретні питання, які порушують інші суди у певних справах. Тому нинішня позиція не закриває всіх можливих конституційних спорів щодо нового закону.

Рішення Конституційного суду викликало активне обговорення серед нащадків італійців у Бразилії. Саме там проживає найбільша італійська діаспора у світі — приблизно 30 мільйонів людей італійського походження.

Протягом десятиліть широке трактування принципу jus sanguinis дозволяло бразильцям із італійським корінням навіть кількох поколінь тому оформлювати громадянство через адміністративні процедури або через суд.

В італійських судах ще розглядають інші справи щодо цієї реформи. Зокрема, 9 червня Конституційний суд має провести нові слухання, які можуть стати наступним важливим етапом у правовій дискусії про обмеження громадянства за походженням.

