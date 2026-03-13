Руководителя благотворительной организации в Хмельницкой области подозревают в присвоении пожертвований на сумму более 1 млн гривен

Мужчина присвоил более 1 млн гривен, собранных на покупку автомобилей для военных.

Правоохранители разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов в Хмельницкой области, который присвоил средства доноров, предназначенные для помощи ВСУ. Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, в 2024 году фигурант открыл отдельный банковский счет для сбора средств на приобретение автомобилей для военных. На этот счет поступило 700 тыс. грн, которые мужчина потратил на собственные нужды.

Позже злоумышленник под предлогом покупки автомобиля убедил еще двух знакомых военнослужащих передать ему 400 тыс. грн. Транспортное средство потерпевшие так и не получили.

Киберполицейские совместно со следователями Хмельницкого районного управления полиции, под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Хмельницкого, задокументировали преступную схему.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201 2 (использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество в условиях военного положения в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

