Керівника благодійної організації на Хмельниччині підозрюють у привласненні донатів на понад 1 млн гривень

21:36, 13 березня 2026
Чоловік привласнив понад 1 млн грн, зібраних для придбання автівок для військових.
Керівника благодійної організації на Хмельниччині підозрюють у привласненні донатів на понад 1 млн гривень
Фото: npu.gov.ua
Правоохоронці викрили керівника одного з благодійних фондів на Хмельниччині, який привласнив кошти донорів, призначені для допомоги ЗСУ. Про це повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, у 2024 році фігурант відкрив окремий банківський рахунок для збору коштів на придбання автівок для військових. На цей рахунок надійшло 700 тис. грн, які чоловік витратив на власні потреби.

Пізніше зловмисник під приводом купівлі автомобіля переконав ще двох знайомих військовослужбовців передати йому 400 тис. грн. Транспортний засіб потерпілі так і не отримали.

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Хмельницького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Хмельницького, задокументували злочинну схему.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201‑2 (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство в умовах воєнного стану у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

