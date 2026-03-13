В сервисных центрах МВД объяснили правила э-записи через терминал

22:18, 13 марта 2026
Э-запись в терминале сервисного центра МВД возможна при наличии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
В сервисных центрах МВД граждане могут записаться на получение услуг не только онлайн, но и непосредственно через терминал самообслуживания. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что при записи через терминал необходимо указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Как объяснили в МВД, это необходимо для корректной идентификации личности, упорядочивания электронной записи, предотвращения злоупотреблений при бронировании и соблюдения установленных интервалов между экзаменами.

При этом отсутствие РНОКПП не является препятствием для получения услуг. В таком случае для граждан предусмотрена отдельная процедура обращения в сервисный центр.

Как получить услугу без РНОКПП

Если гражданин может подтвердить свою личность в электронном виде (например, с помощью электронной подписи, ID-карты или приложения «Дия»), он может записаться онлайн через электронные сервисы МВД.

Если электронная идентификация невозможна, запись осуществляется непосредственно в сервисном центре МВД через администратора у информационной стойки.

При первом обращении в сервисный центр МВД без РНОКПП время предоставления услуги может быть немного дольше, чем обычно.

Отсутствие РНОКПП не ограничивает право гражданина получать услуги в сервисных центрах МВД.

При каждом следующем обращении гражданин, который официально отказался от РНОКПП, также может обращаться лично через администратора, предъявив документ с соответствующей отметкой.

