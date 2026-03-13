В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий проект № 15062. Цель которого - поручить Кабинету Министров Украины безотлагательно создать Координационный штаб по координации координационных штабов — высший координационный орган, который будет координировать координационную деятельность всех координационных органов, созданных при Президенте и Кабинете министров Украины.

За время продолжающейся полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, с целью эффективного противодействия вызовам войны, в Украине было создано большое количество координационных органов при Президенте и Кабинете министров Украины, таких как штабы, центры и другие. В частности, были созданы следующие координационные органы:

- Энергетический селектор при Президенте;

- Штаб по ликвидации последствий ударов рф по энергетике;

- Координационный центр по вопросам временно оккупированных территорий и территорий боевых действий;

- Координационный штаб при Кабинете Министров;

- Штаб при Офисе президента;

- Координационный штаб для защиты энергетики;

- Координационный штаб подготовки к отопительному сезону 2025/2026;

- Координационный центр по вопросам управления регионами, где ведутся или велись боевые действия, а также территориями, которые были временно оккупированы;

- Штаб для оперативного реагирования на последствия обстрелов рф в Киеве;

- Координационный центр под председательством Премьер-министра для реализации Планов устойчивости регионов Украины.

Учитывая большое количество координационных органов, осуществление ими координационных мероприятий происходит несогласованно, так как сферы их координирования часто пересекаются. В связи с этим уже давно назрела насущная необходимость создания высшего координационного органа, который будет координировать координационную деятельность всех координационных органов, — Координационного штаба по координации координационных штабов, отметили депутаты в пояснительной записке.

Принятие проекта Постановления позволит улучшить состояние формирования и реализации государственной политики в сфере координации, уверены парламентарии.

Кроме того, что депутаты требуют безотлагательно создать единый Координационный штаб, для повышения эффективности обмена данными между всеми созданными координационными органами, а также с целью улучшения качества координации между ними, они выдвинули свою кандидатуру на его руководителя - рекомендуют утвердить народного депутата Украины Мотовиловца Андрея Викторовича координатором Координационного штаба по координации координационных штабов.

