ТЦК запретят принудительно задерживать людей с улиц: в Верховную Раду внесли законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 15076 о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который должен урегулировать порядок проверки военно-учетных документов граждан и направления либо вручения повесток о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Авторы законопроекта отмечают, что на практике возникают многочисленные случаи неправильного применения должностными лицами ТЦК и СП положений Кодекса Украины об административных правонарушениях при оформлении материалов о правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, а также процедур административного задержания.
Законопроект предлагает запретить сотрудникам ТЦК принудительно задерживать военнообязанных.
Когда задержание будет запрещено
Предусмотрено, что при проверке военно-учетных документов и вручении повесток представители ТЦК и полиция не имеют права необоснованно применять физическую силу или специальные средства. Сотрудники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять лицо может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным.
В то же время полицейские должны предупреждать правонарушения и реагировать на любые противоправные действия в пределах закона.
В случае неявки военнообязанного в ТЦК без уважительных причин или отказа получить повестку уполномоченное должностное лицо центра комплектования в течение 14 календарных дней рассматривает дело об административном правонарушении.
Решение принимается в порядке, установленном статьями 258 и 283 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а копия постановления направляется лицу, в отношении которого оно вынесено.
Если лицо привлечено к административной ответственности, в течение семи дней соответствующие сведения вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. После этого руководитель ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставления такого лица в центр комплектования.
Центры комплектования не могут самостоятельно составлять протоколы или задерживать людей — они лишь фиксируют нарушения и инициируют действия полиции после официального внесения данных в государственный реестр.
Как предлагают вручать повестки
Согласно проекту, вызов граждан в ТЦК будет осуществляться следующими способами:
- непосредственное вручение повестки;
- направление её заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
Что будет происходить при проверке документов
Если при проверке военно-учетных документов или по данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов выявляются признаки нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизации, представители ТЦК:
- разъясняют гражданину цель мобилизации;
- информируют о правах и обязанностях военнообязанных;
- объясняют правила военного учета и ответственность за их нарушение;
- вручают повестку с указанием даты и времени явки в ТЦК;
- дата и время прибытия согласовываются с военнообязанным, но не позднее чем через три дня с момента вручения повестки.
Отказ от получения повестки, согласно проекту закона, считается нарушением законодательства о обороне и мобилизационной подготовке и влечет административную ответственность. Такой отказ должен быть зафиксирован надлежащими средствами доказательства.
Авторы законопроекта подчеркивают, что четкое законодательное регулирование процедур проверки военно-учетных документов и вручения повесток обеспечит единообразное применение норм права и стабильность функционирования системы мобилизации.
