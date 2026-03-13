ТЦК запретят принудительно задерживать людей с улиц: в Верховную Раду внесли законопроект

В Раде предлагают урегулировать проверку военно-учетных документов и вручение повесток.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 15076 о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который должен урегулировать порядок проверки военно-учетных документов граждан и направления либо вручения повесток о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Авторы законопроекта отмечают, что на практике возникают многочисленные случаи неправильного применения должностными лицами ТЦК и СП положений Кодекса Украины об административных правонарушениях при оформлении материалов о правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, а также процедур административного задержания.

Законопроект предлагает запретить сотрудникам ТЦК принудительно задерживать военнообязанных.

Когда задержание будет запрещено

Предусмотрено, что при проверке военно-учетных документов и вручении повесток представители ТЦК и полиция не имеют права необоснованно применять физическую силу или специальные средства. Сотрудники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять лицо может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным.

В то же время полицейские должны предупреждать правонарушения и реагировать на любые противоправные действия в пределах закона.

В случае неявки военнообязанного в ТЦК без уважительных причин или отказа получить повестку уполномоченное должностное лицо центра комплектования в течение 14 календарных дней рассматривает дело об административном правонарушении.

Решение принимается в порядке, установленном статьями 258 и 283 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а копия постановления направляется лицу, в отношении которого оно вынесено.

Если лицо привлечено к административной ответственности, в течение семи дней соответствующие сведения вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. После этого руководитель ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставления такого лица в центр комплектования.

Центры комплектования не могут самостоятельно составлять протоколы или задерживать людей — они лишь фиксируют нарушения и инициируют действия полиции после официального внесения данных в государственный реестр.

Как предлагают вручать повестки

Согласно проекту, вызов граждан в ТЦК будет осуществляться следующими способами:

непосредственное вручение повестки;

направление её заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Что будет происходить при проверке документов

Если при проверке военно-учетных документов или по данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов выявляются признаки нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизации, представители ТЦК:

разъясняют гражданину цель мобилизации;

информируют о правах и обязанностях военнообязанных;

объясняют правила военного учета и ответственность за их нарушение;

вручают повестку с указанием даты и времени явки в ТЦК;

дата и время прибытия согласовываются с военнообязанным, но не позднее чем через три дня с момента вручения повестки.

Отказ от получения повестки, согласно проекту закона, считается нарушением законодательства о обороне и мобилизационной подготовке и влечет административную ответственность. Такой отказ должен быть зафиксирован надлежащими средствами доказательства.

Авторы законопроекта подчеркивают, что четкое законодательное регулирование процедур проверки военно-учетных документов и вручения повесток обеспечит единообразное применение норм права и стабильность функционирования системы мобилизации.

