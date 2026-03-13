ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону № 15076 про внесення змін до Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який має врегулювати порядок перевірки військово-облікових документів громадян та направлення або вручення повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Автори законопроєкту зазначають, що на практиці виникають численні випадки неправильного застосування посадовими особами ТЦК та СП положень Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 КУпАП, а також процедури адміністративного затримання.

Через прогалини та колізії у законодавстві виникають конфлікти між громадянами і посадовими особами ТЦК, збільшується кількість судових спорів та знижується ефективність мобілізаційних заходів.

Законопроєкт пропонує заборонити працівникам ТЦК примусово затримувати військовозобов’язаних.

Коли затримання буде заборонено

Передбачається, що під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток представники ТЦК та поліцейські не мають права необґрунтовано застосовувати фізичну силу або спеціальні засоби. Працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу може тільки поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним.

Водночас поліцейські повинні попереджати правопорушення та реагувати на будь-які протиправні дії у межах закону.

У разі неявки військовозобов’язаного до ТЦК без поважних причин або відмови отримати повістку уповноважена посадова особа центру комплектування протягом 14 календарних днів розглядає справу про адміністративне правопорушення.

Рішення ухвалюється у порядку, визначеному статтями 258 та 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а копія постанови надсилається особі, щодо якої її винесено.

Якщо особу притягнуто до адміністративної відповідальності, протягом семи днів відповідні відомості вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Після цього керівник ТЦК може звернутися до поліції щодо адміністративного затримання та доставлення такої особи до центру комплектування.

Центри комплектування не можуть самостійно складати протоколи чи затримувати людей — вони лише фіксують порушення та ініціюють дії поліції після офіційного внесення даних до державного реєстру.

Як пропонують вручати повістки

Згідно з проєктом, виклик громадян до ТЦК здійснюватиметься такими способами:

безпосереднім врученням повістки;

направленням її рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Що відбуватиметься під час перевірки документів

Якщо під час перевірки військово-облікових документів або за даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів виявляються ознаки порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію, представники ТЦК:

роз’яснюють громадянину мету мобілізації;

інформують про права та обов’язки військовозобов’язаних;

пояснюють правила військового обліку та відповідальність за їх порушення;

вручають повістку із зазначенням дати та часу явки до ТЦК;

дата та час прибуття мають погоджуватися з військовозобов’язаною особою, але не пізніше ніж через три дні з моменту вручення повістки.

Відмова від отримання повістки, відповідно до проєкту закону, вважається порушенням законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку і тягне адміністративну відповідальність. Така відмова повинна бути зафіксована належними засобами доказування.

Автори законопроєкту наголошують, що чітке законодавче врегулювання процедур перевірки військово-облікових документів і вручення повісток має забезпечити однакове застосування норм права та стабільність функціонування системи мобілізації.

