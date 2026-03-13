  1. В Україні

Здавав розвідувальні дрони у ломбард — на Одещині викрили начальника складу військової частини

12:05, 13 березня 2026
Частину безпілотників підозрюваний здав у ломбард, іншу — продав за заниженою ціною.
На Одещині правоохоронці викрили начальника складу однієї з військових частин, який розпродав безпілотники, призначені для оборони Півдня. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Йдеться про начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин на Одещині.

Слідство встановило, що посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону. Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА.

Частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, іншу — продав за заниженою ціною.

Через такі дії військовослужбовця державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн.

6 березня 2026 року працівники ДБР затримали фігуранта.

Йому повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,4 млн грн.

військові ДБР військовослужбовці дрон

