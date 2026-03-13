Чи можуть іноземці скласти мовний іспит для громадянства України, перебуваючи за кордоном

Де іноземці, які мають намір набути громадянство України, повинні складати іспит на рівень володіння державною мовою.

Іноземці та особи без громадянства, які мають намір набути громадянство України, не можуть складати іспит на рівень володіння державною мовою дистанційно за межами країни. Така можливість не передбачена законодавством. Про це нагадала Нацкомісія зі стандартів державної мови.

Відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, претендент повинен особисто прибути до визначеного місця проведення іспиту в уповноваженій установі в Україні.

Іспит відбувається у формі анонімного комп’ютерного онлайн-тестування через інформаційно-комунікаційну систему «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою». Уповноважені установи для проведення іспиту призначає Комісія відповідно до окремого порядку.

Для участі у тестуванні претендент реєструється через електронний кабінет на офіційному вебсайті Комісії. Там же оприлюднюють інформацію про дати іспитів, зразки завдань і орієнтовний перелік запитань для усної частини. Іспити проводять за графіком, затвердженим Комісією.

У Комісії також пояснили, що кількість зареєстрованих осіб не впливає на проведення іспиту. Уповноважена установа повинна забезпечити можливість скласти тест кожному претенденту, тому іспит можуть провести навіть для однієї людини.

