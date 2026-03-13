В Україні готують масштабне оновлення електронних сервісів податкової

Державна податкова служба розпочинає новий етап цифрової трансформації, який передбачає аудит податкового адміністрування та модернізацію Електронного кабінету платника.

Фото: ДПС

Державна податкова служба України разом із Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» розпочинають новий етап цифрових змін у діяльності ДПС. Центральною складовою цих перетворень стане оновлення та вдосконалення Електронного кабінету платника податків.

Відповідний меморандум про співробітництво підписали виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях. Ініціатива реалізовуватиметься в рамках швейцарсько-української програми EGAP.

Леся Карнаух зазначила, що податкова служба прагне розвивати сучасну цифрову систему, яка відповідатиме очікуванням суспільства. За її словами, разом із Фондом Східна Європа планується працювати над тим, щоб податкові онлайн-сервіси стали простішими, зрозумілішими та більш прозорими для користувачів.

Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях повідомив, що організація разом зі швейцарськими партнерами готова підтримувати зміни в роботі податкової служби, зокрема модернізацію Електронного кабінету платника. Він підкреслив, що для Фонду важливо зробити взаємодію громадян і бізнесу з державними сервісами максимально простою та зрозумілою.

За його словами, спільна робота з ДПС буде спрямована на спрощення адміністративних процедур, насамперед для фізичних осіб-підприємців, які є важливою частиною малого бізнесу та роблять значний внесок у наповнення бюджету. Також він відзначив відкритість ДПС до змін, координацію з донорами та готовність до подальшої цифровізації.

На першому етапі – комплексний аудит, як сьогодні функціонує податкове адміністрування. Оцінку буде проведено за двома міжнародними методологіями – TADAT та DTMM. Чітко знатимемо, де є прогрес, а де потрібні зміни. І важливо, щоб все відповідало міжнародним стандартам.

Далі буде сформовано детальний план цифрової трансформації ДПС. Де на першому місці – інтереси платника податків. Щоб взаємодія з податковою була максимально зручною, без втрати часу.

«Важлива складова змін – модернізація Електронного кабінету платника. Щодня ним користуються десятки тисяч платників. Тому все має бути зручно і швидко! Оновимо навігацію, логіку, користувацькі сценарії Кабінету. По суті, створимо нову просту та доступну модель взаємодії платників податків з електронними сервісами ДПС», – сказала Леся Карнаух.

Над трансформацією разом з фахівцями ДПС працюватимуть зовнішні експерти.

