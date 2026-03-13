Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

В Україні пропонують спростити порядок розгляду справ про усиновлення дітей. Відповідний законопроєкт № 15061 зареєстровано у Верховній Раді 9 березня. Документ передбачає зміни до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України.

Законопроєктом пропонується виключити справи про усиновлення зі списку тих, які розглядаються у складі судді та двох присяжних. Це означає, що рішення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Навіщо це потрібно

Усиновлення — це прийняття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у родину на правах доньки чи сина. Підставою для усиновлення є рішення суду, отримання якого є кінцевою метою процесу.

Наразі стаття 293 ЦПК передбачає, що справи про усиновлення розглядаються судом за участі двох присяжних.

Автори законопроєкту внесення змін обґрунтовують тим, що в нинішніх реаліях, коли суди мають надмірну завантаженість та в умовах воєнного стану – постійних тривогах та перебоях з електропостачанням, а також через часте неприбуття до суду учасників процесу, розгляд справи відкладається і не один раз. Це призводить до затягування процесу усиновлення, яке на практиці може тривати більше року.

Крім того, автори законопроєкту наголошують, що розгляд справи про усиновлення за участю двох присяжних – це додатковий ризик його затягування. Присяжні – це визначені місцевою владою громадяни, що на непрофесійній основі залучаються до прийняття рішення нарівні з суддею. Серед факторів, що впливають на затягування справ про усиновлення, можна назвати неявку присяжних через об’єктивні причини або низьку свідомість, відвід або самовідвід присяжних, недостатність кількості присяжних, оскільки місцеві ради не завжди вчасно призначають присяжних та не враховують ймовірності виїзду за межі певної території вже призначених присяжних.

Весь цей час дитина залишається в інтернаті, що негативно впливає на її психологічний стан і ускладнює адаптацію в родині.

Тому з огляду на це пропонується внести зміни до ЦПК України, які мають спростити судовий розгляд у справах про усиновлення.

За оцінкою авторів, це пришвидшить судовий процес, зменшить стрес для дитини та усиновлювачів і сприятиме забезпеченню найкращих інтересів дитини.

