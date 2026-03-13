  1. Публікації
  2. / Законодавство

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

11:20, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.
Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують спростити порядок розгляду справ про усиновлення дітей. Відповідний законопроєкт № 15061 зареєстровано у Верховній Раді 9 березня. Документ передбачає зміни до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєктом пропонується виключити справи про усиновлення зі списку тих, які розглядаються у складі судді та двох присяжних. Це означає, що рішення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Навіщо це потрібно

Усиновлення — це прийняття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у родину на правах доньки чи сина. Підставою для усиновлення є рішення суду, отримання якого є кінцевою метою процесу.

Наразі стаття 293 ЦПК передбачає, що справи про усиновлення розглядаються судом за участі двох присяжних.

Автори законопроєкту внесення змін обґрунтовують тим, що в нинішніх реаліях, коли суди мають надмірну завантаженість та в умовах воєнного стану – постійних тривогах та перебоях з електропостачанням, а також через часте неприбуття до суду учасників процесу, розгляд справи відкладається і не один раз. Це призводить до затягування процесу усиновлення, яке на практиці може тривати більше року.

Крім того, автори законопроєкту наголошують, що розгляд справи про усиновлення за участю двох присяжних – це додатковий ризик його затягування. Присяжні – це визначені місцевою владою громадяни, що на непрофесійній основі залучаються до прийняття рішення нарівні з суддею. Серед факторів, що впливають на затягування справ про усиновлення, можна назвати неявку присяжних через об’єктивні причини або низьку свідомість, відвід або самовідвід присяжних, недостатність кількості присяжних, оскільки місцеві ради не завжди вчасно призначають присяжних та не враховують ймовірності виїзду за межі певної території вже призначених присяжних.

Весь цей час дитина залишається в інтернаті, що негативно впливає на її психологічний стан і ускладнює адаптацію в родині.

Тому з огляду на це пропонується внести зміни до ЦПК України, які мають спростити судовий розгляд у справах про усиновлення.

За оцінкою авторів, це пришвидшить судовий процес, зменшить стрес для дитини та усиновлювачів і сприятиме забезпеченню найкращих інтересів дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України законопроект діти усиновлення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Комітет ВР розгляне законопроєкт про реєстр рахунків та нові правила фінмоніторингу

Законопроєкт дозволить низці державних органів отримувати дані про рахунки українців із реєстру в автоматизованому режимі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]