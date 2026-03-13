Судебный процесс по усыновлению ускорят: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает, что решения по делам об усыновлении будет принимать только судья, без участия присяжных.

В Украине предлагают упростить порядок рассмотрения дел об усыновлении детей. Соответствующий законопроект № 15061’ зарегистрирован в Верховной Раде 9 марта. Документ предусматривает изменения в статью 293 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Законопроектом предлагается исключить дела об усыновлении из списка тех, которые рассматриваются судом в составе судьи и двух присяжных. Это означает, что решение будет принимать только судья, без участия присяжных.

Зачем это нужно

Усыновление — это принятие ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в семью на правах дочери или сына. Основанием для усыновления является решение суда, получение которого является конечной целью процесса.

В настоящее время статья 293 ГПК предусматривает, что дела об усыновлении рассматриваются судом с участием двух присяжных.

Авторы законопроекта обосновывают внесение изменений тем, что в нынешних реалиях, когда суды перегружены, в условиях военного положения — постоянных тревог и перебоев с электроснабжением, а также из-за частого неприбытия участников процесса, рассмотрение дела откладывается не один раз.

Это приводит к затягиванию процесса усыновления, которое на практике может длиться более года.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, рассмотрение дела об усыновлении с участием двух присяжных — это дополнительный риск его затягивания. Присяжные — это граждане, назначенные местными властями, которые привлекаются к принятию решения наряду с судьей на непрофессиональной основе. Среди факторов, влияющих на затягивание дел об усыновлении, можно назвать неявку присяжных по объективным причинам или низкую сознательность, отвод или самоотвод присяжных, недостаточное количество присяжных, поскольку местные советы не всегда своевременно назначают присяжных и не учитывают возможность выезда уже назначенных присяжных за пределы территории.

Всё это время ребенок остается в интернате, что негативно влияет на его психологическое состояние и усложняет адаптацию в семье.

С учетом этого предлагается внести изменения в ГПК Украины, которые должны упростить судебное рассмотрение дел об усыновлении. По оценке авторов, это ускорит судебный процесс, снизит стресс для ребенка и усыновителей и будет способствовать обеспечению наилучших интересов ребенка.

