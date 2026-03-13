Процедура погашения долгов физического лица: что происходит после признания банкротом

В Украине растет количество граждан, которые из-за долгов обращаются к процедуре личного банкротства: только в 2025 году хозяйственные суды открыли более 1300 дел о неплатежеспособности физических лиц.

В Украине стремительно растёт количество людей, которые пользуются процедурой личного банкротства. Статистика показывает: в 2025 году местные хозяйственные суды открыли 1371 дело о неплатежеспособности физических лиц, тогда как в 2024 году таких дел было 962. Это означает, что всё больше граждан ищут законные механизмы для урегулирования своих долгов.

Процедура неплатежеспособности физических лиц предусмотрена Кодексом Украины по процедурам банкротства. Она позволяет должнику официально подтвердить свою неспособность выполнять денежные обязательства и получить возможность урегулировать долговые вопросы в правовом поле. Основная цель процедуры — уменьшить долговую нагрузку, восстановить платёжеспособность человека и обеспечить баланс между интересами должника и требованиями кредиторов.

Министерство юстиции объясняет, что такое неплатежеспособность физического лица, в каких случаях можно обратиться в суд для открытия производства, какие этапы проходит дело и какие последствия имеет признание человека банкротом.

Что такое неплатежеспособность

Неплатежеспособность — это неспособность лица выполнить свои денежные обязательства перед кредиторами в установленные сроки. Угроза неплатежеспособности возникает при обстоятельствах, которые указывают на то, что человек не сможет своевременно выполнить свои денежные обязательства в течение следующих 12 месяцев.

Кто и когда может подать заявление

В отличие от банкротства юридических лиц, инициировать процедуру банкротства физического лица может только сам человек.

Человек имеет право подать заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности в хозяйственный суд по месту проживания, если имеется хотя бы одно из следующих оснований:

прекращено погашение кредитов или других плановых платежей в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев;

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а меры исполнительной службы по его розыску оказались безрезультатными;

имеются признаки угрозы неплатежеспособности.

Хозяйственный суд отказывает в открытии производства, если: отсутствуют основания для открытия такого производства; обязательства перед кредиторами выполнены в полном объёме; лицо привлечено к административной или уголовной ответственности за неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью; лицо признано банкротом в течение предыдущих пяти лет.

Какие документы подаются

Вместе с заявлением в суд подаётся пакет документов, подтверждающих финансовое и имущественное состояние должника, в частности:

декларация о имущественном состоянии (в том числе относительно членов семьи);

список кредиторов и должников с указанием сумм;

документы о доходах (трудовой деятельности);

описание имущества с подтверждающими документами;

информация о счетах в банках и других финансовых учреждениях;

копии сделок относительно ценного имущества за последний год.

Вместе с заявлением лицо должно подать свои предложения по реструктуризации долгов (проект плана реструктуризации долгов).

Требования к заявлению об открытии производства изложены в статье 116 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Открытие производства

Если нет оснований для отказа или возврата заявления, суд не позднее пяти дней со дня его поступления выносит определение об открытии производства. В нём указывается дата подготовительного заседания — в течение 15 рабочих дней со дня вынесения определения.

Суд назначает арбитражного управляющего, который не является представителем ни должника, ни кредиторов. Он проводит анализ финансового состояния должника, организует взаимодействие между должником и кредиторами, контролирует обоснованность требований кредиторов и соблюдение должником требований закона, в частности принципа добросовестности, и отчитывается перед судом.

С момента открытия производства прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов (кроме алиментов и возмещения ущерба).

Процедуры в деле о неплатежеспособности

I. Процедура реструктуризации долгов

Процедура реструктуризации долгов предусматривает реализацию части имущества, отсрочку, рассрочку исполнения обязательства, изменение способа, порядка и сроков исполнения, прощение (списание) долгов, выполнение обязательства должника третьими лицами и т.п.

В плане реструктуризации будет указано:

размер суммы, которая будет выплачена кредиторам;

размер суммы, которая будет прощена (списана) в случае выполнения плана;

размер суммы, которая ежемесячно будет оставаться должнику для удовлетворения бытовых потребностей — не менее одного прожиточного минимума на должника и на каждого человека, находящегося на его содержании;

размер суммы, которая ежемесячно будет выделяться для погашения обязательных периодических обязательств должника (выплата алиментов и т.п.).

Налоговый долг, возникший в течение трёх лет до дня открытия производства, признаётся безнадёжным и списывается.

Долги, которые не подлежат реструктуризации: по уплате алиментов; по возмещению вреда, причинённого увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица; по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других обязательных платежей на общеобязательное государственное социальное страхование.

При выполнении должником плана реструктуризации хозяйственный суд закрывает производство, после чего наступают последствия, предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства, относительно освобождения лица от долгов.

II. Процедура погашения долгов

Процедура погашения долгов предусматривает удовлетворение требований кредиторов за счёт реализации имущества лица, признанного банкротом. Она вводится в случае, если в течение 120 дней со дня открытия производства собранием кредиторов не принято решение об утверждении плана реструктуризации или принято решение о переходе к процедуре погашения долгов.

Имущественные активы, которые не подлежат продаже:

жильё, которое является единственным местом проживания семьи должника (квартира площадью не более 60 кв. м или жилой площадью не более 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника либо жилой дом площадью не более 120 кв. м) и не является предметом обеспечения, а также другое имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание;

средства, находящиеся на счетах должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования.

При недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов долги считаются погашенными, кроме случаев, предусмотренных Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Долги, которые не подлежат списанию

После завершения процедуры не подлежат списанию долги относительно:

возмещения вреда, причинённого уголовным правонарушением, увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица;

уплаты алиментов;

выполнения других требований, неразрывно связанных с личностью физического лица.

Последствия признания банкротом и закрытия производства

В течение пяти лет после признания лица банкротом:

не может быть открыто производство по делу о неплатежеспособности по его заявлению (кроме случая полного погашения долгов);

человек обязан перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности другим сторонам таких договоров.

В течение трёх лет после признания лица банкротом оно не может считаться лицом с безупречной деловой репутацией.

Суд, закрывая производство, принимает решение об освобождении лица от долгов.

Судебные процедуры по делу о неплатежеспособности применяются как к физическим лицам, так и к физическим лицам — предпринимателям.

