14,3 млрд грн на лекарства: государство усиливает контроль поставщиков и вводит долгосрочные соглашения

Михаил Радуцкий рассказал, что в госбюджете на 2026 год предусмотрено более 14,3 млрд грн на централизованные закупки лекарства, а государство вместе с фармацевтическим бизнесом имеет общую ответственность за бесперебойное обеспечение пациентов препаратами.

Государство и фармацевтический бизнес вместе отвечают за обеспечение пациентов лекарствами. Это стало главной темой ежегодного форума «Правила игры 2026: стратегия закупок МЗУ», где обсуждали новый цикл закупок медицинских препаратов.

В бюджете на 2026 год предусмотрено более 14,3 млрд грн на централизованные закупки лекарств. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, Комитет системно работает над повышением эффективности закупок.

«В прошлом году парламент по нашей инициативе выделил дополнительные 3,2 млрд грн для обеспечения препаратами критического количества людей. Также мы предоставили возможность закупать инновационные лекарства по договорам управляемого доступа (ДУД) за счет местных бюджетов», — напомнил Радуцкий.

Важным шагом стала ратификация Договора о совместных закупках с ЕС и поддержка Европарламентом Акта о критических лекарствах. Это открывает для украинской фармацевтической отрасли возможность интеграции в европейский рынок и создает новые экономические возможности.

Государство также ожидает от фармацевтического бизнеса ответственного выполнения обязательств. По словам Михаила Радуцкого, были случаи, когда компания выигрывала тендеры, но срывала поставки, из-за чего онкопациенты оставались без необходимых препаратов.

Профильный комитет Верховной Рады обратился в Антимонопольный комитет и правоохранительные органы. Также правительству рекомендовано ввести неценовые критерии отбора поставщиков и сформировать буферный запас лекарств на 9–12 месяцев для наиболее критически важных препаратов.

Руководство МЗУ представило новые подходы к закупкам. Планируется активнее использовать платформу Prozorro Market с постепенным расширением перечня медицинского оборудования. Для отсеивания недобросовестных поставщиков вводят обязательное обеспечение тендерного предложения и проверку финансовой состоятельности участников.

Радуцкий отметил, что среди приоритетов также использование рамочных соглашений сроком до четырех лет, диверсификация процедур закупок и привлечение инструментов United24 и Ukraine Facility.

