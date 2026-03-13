  1. Судебная практика
  / В Украине

В Днепре конфликт из-за собаки на клумбе завершился дракой и приговором суда

13:35, 13 марта 2026
Мужчины поссорились из-за того, что собака бегала по клумбе, после чего конфликт перерос в драку.
В Днепре конфликт из-за собаки на клумбе завершился дракой и приговором суда
В Днепре суд рассмотрел дело об избиении мужчины после конфликта из-за выгула собак возле клумбы. Во время ссоры один из участников — охранник местного фитнес-клуба — несколько раз ударил оппонента по голове.

Чечеловский районный суд города Днепра признал его виновным в причинении легких телесных повреждений. Мужчине назначили наказание в виде 120 часов общественных работ и обязали возместить потерпевшему материальный и моральный ущерб.

Обстоятельства конфликта

По данным дела № 204/2675/25, инцидент произошел утром 18 февраля 2025 года на улице Патона в Чечеловском районе Днепра.

Потерпевший выгуливал собаку породы джек-рассел терьер. Жена обвиняемого сделала ему замечание из-за того, что животное бегало по клумбе. Между сторонами возник словесный конфликт.

Позже к конфликту присоединился муж женщины — охранник местного фитнес-клуба. По версии следствия, после непродолжительной ссоры он подошел к потерпевшему и нанес ему не менее пяти ударов кулаком в голову.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшего четыре внутрикожных кровоизлияния в области лица и головы. По заключению экспертов, эти травмы относятся к легким телесным повреждениям с кратковременными последствиями.

Обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что конфликт возник после того, как собака потерпевшего якобы укусила его за ногу и руку. По его словам, потерпевший также схватил его за шею, поэтому он якобы лишь отбивался.

Потерпевший, в свою очередь, заявил, что пытался прекратить конфликт и отходил с собакой, однако обвиняемый подошел к нему и начал бить по голове.

Свидетель, который случайно проезжал рядом на автомобиле, подтвердил, что видел, как обвиняемый наносил удары потерпевшему.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого доказана совокупностью доказательств — показаниями потерпевшего и свидетеля, материалами следственного эксперимента и выводами судебно-медицинской экспертизы.

При этом суд критически оценил показания жены обвиняемого, поскольку они противоречили другим доказательствам по делу.

Также суд отклонил аргументы защиты о необходимой обороне. По мнению суда, после словесного конфликта обвиняемый вернулся к потерпевшему и сам начал применять силу, что свидетельствует об активных агрессивных действиях, а не о защите.

Наказание и возмещение ущерба

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее не судим, имеет работу и несовершеннолетнего ребенка. В то же время отягчающим обстоятельством стало то, что потерпевший является лицом пожилого возраста.

В результате суд назначил наказание в виде 120 часов общественных работ.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего:

  • 6390 грн материального ущерба — расходы на медицинские обследования, консультации врача и лекарства;
  • 10 000 грн морального ущерба.

Заявленную потерпевшим компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. грн суд признал завышенной.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней.

суд Днепр приговор животные

