ВККС обнародовала результаты практического задания кандидатов на должность судьи местного суда
Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда — четвертого этапа квалификационного экзамена.
Речь идет о работах, выполненных 14 октября 2025 года участниками второй группы и 15 октября 2025 года участниками первой группы кандидатов на должность судьи местного суда, а также судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.
В ВККС отметили, что результаты публикуются на официальном сайте Комиссии сразу после завершения проверки и утверждения кодированных данных, чтобы оперативно информировать участников квалификационного экзамена.
В то же время проверка практических заданий членами экзаменационных комиссий еще продолжается.
В Комиссии напомнили, что при расчете итогового балла за выполнение практического задания применяется коэффициент 2, а проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена составляет 75% от максимально возможного, или 112,5 балла.
