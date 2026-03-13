  1. В Украине
ВККС обнародовала результаты практического задания кандидатов на должность судьи местного суда

14:26, 13 марта 2026
Утверждены кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена).
Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда — четвертого этапа квалификационного экзамена.

Речь идет о работах, выполненных 14 октября 2025 года участниками второй группы и 15 октября 2025 года участниками первой группы кандидатов на должность судьи местного суда, а также судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

В ВККС отметили, что результаты публикуются на официальном сайте Комиссии сразу после завершения проверки и утверждения кодированных данных, чтобы оперативно информировать участников квалификационного экзамена.

В то же время проверка практических заданий членами экзаменационных комиссий еще продолжается.

В Комиссии напомнили, что при расчете итогового балла за выполнение практического задания применяется коэффициент 2, а проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена составляет 75% от максимально возможного, или 112,5 балла.

