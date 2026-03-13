  1. В Украине

Уголовная ответственность детей: судья ВС объяснил, что предусматривает действующее законодательство

15:38, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Особенности уголовной ответственности детей и меры, применяемые к детям, не достигшим возраста уголовной ответственности.
Уголовная ответственность детей: судья ВС объяснил, что предусматривает действующее законодательство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Павел Пархоменко присоединился к подготовке международного сравнительного исследования, посвященного правам детей, не достигших возраста уголовной ответственности. Работу организовала Международная ассоциация судей по делам несовершеннолетних и семейным делам (AIMJF), членом которой является украинский судья.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Исследование имеет название «Дети, не достигшие минимального возраста уголовной ответственности: меры, права, процедура, участие» и базируется на анализе 38 национальных отчетов, подготовленных представителями разных стран.

После краткого изложения целей исследования и некоторых методологических соображений выделены соответствующие международные и региональные стандарты для ознакомления и направления конкретного анализа:

  1. некоторой общей информации о возрасте и дееспособности в национальном законодательстве;
  2. оценки возраста и дееспособности в случае применения правил «doli incapax» и «отсроченной зрелости», либо в случае отсутствия регистрации рождения;
  3. возникновения, характера и способов вмешательства полиции и прав ребенка в этом контексте;
  4. мер, применяемых к ребенку;
  5. процедуры применения этих мер, привлеченных органов и наличия альтернативных механизмов или процедур разрешения;
  6. возникновения и характера оценки ребенка, когда применяется какая-либо мера;
  7. правовых и процессуальных гарантий ребенка и его прав на обжалование этих мер;
  8. роли системы правосудия, если она привлечена к этому вмешательству, характера этого участия и конкретных прав ребенка в этом контексте;
  9. дополнительной поддержки ребенка;
  10. возможности, контекста и характера участия ребенка;
  11. правовых последствий принятых мер как относительно дальнейшего участия ребенка в системе правосудия, так и относительно возможности и характера вмешательства жертв в этот процесс, а также проводимых реформ.

Павел Пархоменко подготовил доклад от Украины, посвященный особенностям уголовной ответственности детей и мерам, применяемым к детям, не достигшим возраста уголовной ответственности.

В своей части исследования он подробно описал действующее законодательство. Указал, что в соответствии с УК Украины общий возраст уголовной ответственности составляет 16 лет, однако за некоторые категории преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. К детям в возрасте от 11 до 14–16 лет применяются принудительные меры воспитательного характера, а в отношении детей до 11 лет уголовные производства закрываются.

Отдельное внимание в исследовании уделено правам детей, которые оказываются в сфере действия уголовного судопроизводства. Украинское законодательство предусматривает обязательное участие адвоката и законного представителя (родителей или лиц, их заменяющих) во всех процессуальных действиях с участием ребенка. Ребенок имеет право на конфиденциальность, не может быть принужден свидетельствовать против себя и имеет доступ к психологической помощи.

Дела с участием несовершеннолетних рассматриваются исключительно специально уполномоченными ювенальными судьями. В Украине активно внедряются дружественные к ребенку методики опроса, в частности модель «Барнахус» и методика «Зеленые комнаты». Решение суда может быть обжаловано ребенком или его представителями в апелляционном порядке.

Также Павел Пархоменко отметил, что в рамках Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции до 2028 года (утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2025 года № 708-р) государство сосредотачивает особое внимание на внедрении восстановительного правосудия, расширении доступа детей к правосудию и разработке единых стандартов проведения процессуальных интервью с детьми. Эти изменения направлены на согласование национального законодательства и практики с международными стандартами защиты прав ребенка.

Ссылка на исследование – здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон дети уголовная ответственность КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта

В Раде уже заговорили о разделении Министерства развития общин и территорий Украины.

ТЦК запретят принудительно задерживать людей с улиц: в Верховную Раду внесли законопроект

В Раде предлагают урегулировать проверку военно-учетных документов и вручение повесток.

Судебный процесс по усыновлению ускорят: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает, что решения по делам об усыновлении будет принимать только судья, без участия присяжных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]