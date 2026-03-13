Уголовная ответственность детей: судья ВС объяснил, что предусматривает действующее законодательство

Особенности уголовной ответственности детей и меры, применяемые к детям, не достигшим возраста уголовной ответственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Павел Пархоменко присоединился к подготовке международного сравнительного исследования, посвященного правам детей, не достигших возраста уголовной ответственности. Работу организовала Международная ассоциация судей по делам несовершеннолетних и семейным делам (AIMJF), членом которой является украинский судья.

Исследование имеет название «Дети, не достигшие минимального возраста уголовной ответственности: меры, права, процедура, участие» и базируется на анализе 38 национальных отчетов, подготовленных представителями разных стран.

После краткого изложения целей исследования и некоторых методологических соображений выделены соответствующие международные и региональные стандарты для ознакомления и направления конкретного анализа:

некоторой общей информации о возрасте и дееспособности в национальном законодательстве; оценки возраста и дееспособности в случае применения правил «doli incapax» и «отсроченной зрелости», либо в случае отсутствия регистрации рождения; возникновения, характера и способов вмешательства полиции и прав ребенка в этом контексте; мер, применяемых к ребенку; процедуры применения этих мер, привлеченных органов и наличия альтернативных механизмов или процедур разрешения; возникновения и характера оценки ребенка, когда применяется какая-либо мера; правовых и процессуальных гарантий ребенка и его прав на обжалование этих мер; роли системы правосудия, если она привлечена к этому вмешательству, характера этого участия и конкретных прав ребенка в этом контексте; дополнительной поддержки ребенка; возможности, контекста и характера участия ребенка; правовых последствий принятых мер как относительно дальнейшего участия ребенка в системе правосудия, так и относительно возможности и характера вмешательства жертв в этот процесс, а также проводимых реформ.

Павел Пархоменко подготовил доклад от Украины, посвященный особенностям уголовной ответственности детей и мерам, применяемым к детям, не достигшим возраста уголовной ответственности.

В своей части исследования он подробно описал действующее законодательство. Указал, что в соответствии с УК Украины общий возраст уголовной ответственности составляет 16 лет, однако за некоторые категории преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. К детям в возрасте от 11 до 14–16 лет применяются принудительные меры воспитательного характера, а в отношении детей до 11 лет уголовные производства закрываются.

Отдельное внимание в исследовании уделено правам детей, которые оказываются в сфере действия уголовного судопроизводства. Украинское законодательство предусматривает обязательное участие адвоката и законного представителя (родителей или лиц, их заменяющих) во всех процессуальных действиях с участием ребенка. Ребенок имеет право на конфиденциальность, не может быть принужден свидетельствовать против себя и имеет доступ к психологической помощи.

Дела с участием несовершеннолетних рассматриваются исключительно специально уполномоченными ювенальными судьями. В Украине активно внедряются дружественные к ребенку методики опроса, в частности модель «Барнахус» и методика «Зеленые комнаты». Решение суда может быть обжаловано ребенком или его представителями в апелляционном порядке.

Также Павел Пархоменко отметил, что в рамках Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции до 2028 года (утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2025 года № 708-р) государство сосредотачивает особое внимание на внедрении восстановительного правосудия, расширении доступа детей к правосудию и разработке единых стандартов проведения процессуальных интервью с детьми. Эти изменения направлены на согласование национального законодательства и практики с международными стандартами защиты прав ребенка.

Ссылка на исследование – здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.