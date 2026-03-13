В Киеве повышают стоимость проезда в маршрутках – тариф вырастет до 20 гривен
В Киеве в маршрутках начали повышать стоимость проезда. Соответствующее объявление появилось, в частности, в маршрутке №498, которая курсирует на левом берегу столицы между ул. Петра Вершигоры и станцией метро «Лесная».
Согласно объявлению в салоне транспорта, с 14 марта стоимость проезда составит не 15, а 20 гривен.
Перевозчик объясняет повышение тарифа ростом цен как на топливо, так и на запасные части, а также необходимостью обеспечить стабильный выезд автобусов на маршрут.
В то же время в последнее время в Украине действительно наблюдается рост цен на топливо. В ответ правительство анонсировало запуск программы государственной поддержки для водителей, которая предусматривает компенсацию части расходов на топливо. Соответствующие поручения Министерствам экономики и энергетики дал Президент Владимир Зеленский.
Как пояснил глава государства, такая инициатива призвана поддержать граждан на фоне дестабилизации топливного рынка, связанной с ситуацией вокруг Ирана и сокращением поставок нефти на мировой рынок.
«Для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка вследствие ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок. Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кешбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо», — пояснил Президент.
Программа предусматривает выплату кешбэка при покупке топлива на автозаправочных станциях. В частности, украинцы смогут получить:
- 15% кешбэка на дизельное топливо,
• 10% кешбэка на бензин,
• 5% кешбэка на автомобильный газ.
По словам Премьер-министра Юлии Свириденко, компенсация будет работать на всех АЗС, которые присоединятся к программе, и будет действовать до 1 мая.
Выплаты планируют осуществлять через государственную программу «Национальный кешбэк», которой уже пользуются около 9,4 миллиона граждан.
