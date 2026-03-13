В Украине утвердили новый состав Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка

Отныне комиссией руководят ключевые представители правительства и Меджлиса крымскотатарского народа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил новый состав Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В Положении о комиссии уточняется, что ее сопредседателями являются: Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры, председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым (по согласованию) и председатель Меджлиса крымскотатарского народа (по согласованию).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.