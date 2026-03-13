В Україні затвердили новий склад Національної комісії з питань кримськотатарської мови

Відтепер комісією керують ключові представники уряду та Меджлісу кримськотатарського народу.

Кабінет Міністрів України затвердив новий посадовий склад Національної комісії з питань кримськотатарської мови. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У Положенні про комісію уточнено, що її співголовами є: Віце-премʼєр-міністр з гуманітарної політики України – Міністр культури, Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) та Голова Меджлісу кримськотатарського народу (за згодою).

