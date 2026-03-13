Кабмин одобрил законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров

Кабинет Министров поддержал законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров, предусматривающий создание соответствующей системы органов для рассмотрения споров между потребителями и хозяйствующими субъектами.

Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесудебном разрешении потребительских споров».

Законопроект определяет правовые основы и порядок организации внесудебного разрешения потребительских споров, статус соответствующих органов и порядок их деятельности для обеспечения надлежащего уровня защиты прав потребителей.

Документ также предусматривает имплементацию положений Директивы Европейского Парламента и Совета 2013/11/ЕС от 21 мая 2013 года по альтернативному разрешению потребительских споров в законодательство Украины.

В частности, законопроект предполагает создание системы внесудебного разрешения потребительских споров, в которую будут входить Контактный пункт (Госпродслужба), компетентные органы в соответствующих сферах, органы внесудебного разрешения споров, лица, ответственные за их рассмотрение, а также стороны спора — потребители и субъекты хозяйствования.

Кроме того, органы внесудебного разрешения споров смогут рассматривать как внутренние, так и трансграничные споры, связанные с нарушением договорных обязательств или прав потребителей на преддоговорном или внедоговорном этапах.

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, документ также определяет полномочия контактного пункта, компетентных органов и органов внесудебного разрешения споров, а также условия функционирования соответствующей системы.

Законопроект, среди прочего, предусматривает обязательное информирование потребителей субъектами хозяйствования об органе внесудебного разрешения споров, установлении требований к таким органам и лицам, рассматривающим споры, основания для отказа в рассмотрении, порядке организации рассмотрения споров, а также процедуры обжалования и исполнения решений.

Также одобрен проект Закона «О внесении изменения в статью 263 Гражданского кодекса Украины», которым предлагается часть первой статьи 263 Гражданского кодекса Украины об остановке срока исковой давности дополнить новым основанием «проведение процедуры внесудебного разрешения потребительского спора». Документ системно связан с проектом Закона Украины «О внесудебном разрешении потребительских споров».

