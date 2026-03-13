Кабмін схвалив законопроєкт про позасудове вирішення споживчих спорів

16:14, 13 березня 2026
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про позасудове вирішення споживчих спорів, що передбачає створення відповідної системи органів для розгляду спорів між споживачами та суб’єктами господарювання.
Кабмін схвалив законопроєкт про позасудове вирішення споживчих спорів
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про позасудове вирішення споживчих спорів». 

Законопроєкт визначає правові засади та порядок організації позасудового вирішення споживчих спорів, статус відповідних органів та порядок їх діяльності для забезпечення належного рівня захисту прав споживачів.

Документ також передбачає імплементацію положень Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/11/ЄС від 21 травня 2013 року щодо альтернативного вирішення споживчих спорів до законодавства України.

Зокрема, законопроєкт передбачає створення системи позасудового вирішення споживчих спорів, до якої входитимуть Контактний пункт (Держпродспоживслужба), компетентні органи у відповідних сферах, органи позасудового вирішення спорів, особи, відповідальні за їх розгляд, а також сторони спору — споживачі та суб’єкти господарювання.

Крім того, органи позасудового вирішення спорів зможуть розглядати як внутрішні, так і транскордонні спори, пов’язані з порушенням договірних зобов’язань або прав споживачів на переддоговірному чи позадоговірному етапах.

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, документ також визначає повноваження Контактного пункту, компетентних органів та органів позасудового вирішення спорів, а також умови функціонування відповідної системи.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає обов’язкове інформування споживачів суб’єктами господарювання про орган позасудового вирішення спорів, встановлення вимог до таких органів та осіб, які розглядають спори, підстави для відмови у розгляді, порядок організації розгляду спорів, а також процедури оскарження і виконання рішень.

Також схвалено проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 263 Цивільного кодексу України», яким пропонується частину першу статті 263 Цивільного кодексу України стосовно зупинення строку позовної давності доповнити новою підставою «проведення процедури позасудового вирішення споживчого спору». Документ системно повʼязаний із проектом Закону України «Про позасудове вирішення споживчих спорів».

