БП ВС: обеспечение иска является эффективным механизмом защиты права потребителя на электроснабжение во время судебного спора

БП ВС рассмотрела дело по определению процессуального механизма обеспечения электроснабжения потребителя на время судебного спора с электропоставщиком в случае обжалования отключения электроэнергии.

Реализация предусмотренного п. 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии (ПРРЭЭ) права потребителя на электроснабжение на время разрешения судебного спора с электропоставщиком осуществляется путем обеспечения иска в виде запрета на отключение электроснабжения потребителю на время рассмотрения данного судебного дела, если его заявление обосновано именно этой нормой права.

В противном случае невыполнение электропоставщиками требований п. 7.11 указанных Правил в пределах инициированного спора будет иметь следствием обращение потребителя в суд в рамках другого судебного процесса, что не соответствует принципам разумности сроков рассмотрения дела судом и процессуальной экономии.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда в деле № 344/13201/23.

В этом деле спор возник в связи с прекращением электроснабжения дома истца и невыполнением электропоставщиком обязанности в соответствии с требованиями п. 7.11 ПРРЭЭ по его восстановлению после открытия судом производства по делу по иску истца об обжаловании действий электропоставщика.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали.

Перед Большой Палатой Верховного Суда встал вопрос относительно эффективного процессуального механизма практического применения п. 7.11 ПРРЭЭ.

Большая Палата Верховного Суда прежде всего обратила внимание, что согласно абз. 4 п. 7.11 ПРРЭЭ на период рассмотрения судом спорных вопросов относительно нарушения потребителем этих Правил и/или условий договоров, наличие которых предусмотрено указанными Правилами, прекращение электроснабжения такого потребителя, связанное с оспариваемым фактом нарушения, не осуществляется при условии своевременного предоставления потребителем до момента отключения соответствующего определения суда о принятии искового заявления к рассмотрению. Открытие производства по делу после факта отключения потребителя является основанием для восстановления электроснабжения.

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что данная норма п. 7.11 ПРРЭЭ является императивной для субъекта поставки электрической энергии, которому принадлежит право отключить потребителя от электроснабжения и восстановить его. Однако субъекты поставки электрической энергии не всегда выполняют требования этой нормы.

Учитывая изложенное, а также критерии применения нормы абз. 4 п. 7.11 ПРРЭЭ, Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что в случае обращения потребителя в суд за защитой своих прав безальтернативным и наиболее эффективным для практического применения п. 7.11 ПРРЭЭ является механизм обеспечения иска с учетом содержания данной нормы права, а именно вынесение определения о запрете отключения электроснабжения такого потребителя на время разрешения дела об обжаловании факта нарушения потребителем этих Правил и/или условий договоров.

В данном деле Большая Палата Верховного Суда признала обоснованными выводы судов предыдущих инстанций, которые, отказывая в удовлетворении иска, исходили из того, что объект истца отключен от электроснабжения законно (что также установлено решением суда в другом деле, которое вступило в законную силу).

