ВП ВС: забезпечення позову є ефективним механізмом захисту права споживача на електропостачання під час судового спору

16:23, 13 березня 2026
ВП ВС розглянула справу щодо визначення процесуального механізму забезпечення електропостачання споживача на час судового спору з електропостачальником у разі оскарження відключення електроенергії.
Реалізація передбаченого п. 7.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) права споживача на електропостачання на час вирішення судового спору з електропостачальником здійснюється шляхом забезпечення позову у вигляді заборони відключення електропостачання споживачеві на час розгляду цієї судової справи, якщо його заява обґрунтована саме цією нормою права.

В іншому випадку невиконання електропостачальниками вимог п. 7.11 зазначених Правил в межах ініційованого спору матиме наслідком звернення споживача до суду в рамках іншого судового процесу, що не відповідає принципам розумності строків розгляду справи судом та процесуальної економії.

Такі висновки зробила Велика Палата Верховного Суду у справі № 344/13201/23.

У цій справі спір виник у зв’язку з припиненням електропостачання будинку позивача та невиконанням електропостачальником обов’язку відповідно до вимог п. 7.11 ПРРЕЕ щодо його відновлення після відкриття судом провадження у справі за позовом позивача про оскарження дій електропостачальника.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили.

Перед Великою Палатою ВС постало питання щодо ефективного процесуального механізму практичного застосування п. 7.11 ПРРЕЕ.

Велика Палата ВС передусім звернула увагу, що відповідно до абз. 4 п. 7.11 ПРРЕЕ на період розгляду судом спірних питань щодо порушення споживачем цих Правил та/або умов договорів, наявність яких передбачена зазначеними Правилами, припинення електропостачання такого споживача, пов'язане з оскарженим фактом порушення, не здійснюється за умови своєчасного надання споживачем до моменту відключення відповідної ухвали суду про прийняття позовної заяви до розгляду. Відкриття провадження у справі після факту відключення споживача є підставою для відновлення  електропостачання.

Велика Палата ВС наголосила, що ця норма п. 7.11 ПРРЕЕ є імперативною для суб'єкта постачання електричної енергії, якому належить право відключити споживача від електропостачання та відновити його. Проте суб'єкти постачання електричної енергії не завжди виконують вимоги цієї норми.

З урахуванням наведеного, а також критеріїв застосування норми абз. 4 п. 7.11 ПРРЕЕ Велика Палата ВС виснувала, що у випадку звернення споживача до суду за захистом своїх прав безальтернативним та найефективнішим для практичного застосування п. 7.11 ПРРЕЕ є механізм забезпечення позову з огляду на зміст цієї норми права, а саме постановлення ухвали про заборону відключення електропостачання такого споживача на час вирішення справи про оскарження факту порушення споживачем цих Правил та/або умов договорів.

У цій справі Велика Палата ВС визнала обґрунтованими висновки судів попередніх інстанцій, які, відмовляючи в задоволенні позову, виходили з того, що об’єкт позивача відключений від електроживлення законно (що встановлено також  рішенням суду в іншій справі, яке набрало чинності).

