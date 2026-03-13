  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Сумах мужчину судили за публикацию в Facebook мест вручения повесток

15:02, 13 марта 2026
В Сумах наказали мужчину, который администрировал Facebook-группу, где публиковали информацию о времени и месте проведения мобилизационных мероприятий и вручении повесток представителями ТЦК.
В Сумах мужчину судили за публикацию в Facebook мест вручения повесток
Заречный районный суд города Сумы назначил приговор мужчине, обвиняемому в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период, сообщили в суде.

Обвиняемый признан виновным и назначен наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год, и возложены следующие обязанности:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, службы, работы или учебы.

Как стало известно, мужчина создал и обеспечивал функционирование группы в социальной сети Facebook, участники которой обменивались информацией о времени и месте проведения мобилизационных мероприятий, которые осуществлялись представителями подразделений ТЦК и СП, в частности, вручение персональных повесток о вызове лицам, подлежащим мобилизации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело №592/20144/25).

суд Сумы повестка приговор ТЦК мобилизация

