В Сумах мужчину судили за публикацию в Facebook мест вручения повесток

В Сумах наказали мужчину, который администрировал Facebook-группу, где публиковали информацию о времени и месте проведения мобилизационных мероприятий и вручении повесток представителями ТЦК.

Заречный районный суд города Сумы назначил приговор мужчине, обвиняемому в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период, сообщили в суде.

Обвиняемый признан виновным и назначен наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год, и возложены следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, службы, работы или учебы.

Как стало известно, мужчина создал и обеспечивал функционирование группы в социальной сети Facebook, участники которой обменивались информацией о времени и месте проведения мобилизационных мероприятий, которые осуществлялись представителями подразделений ТЦК и СП, в частности, вручение персональных повесток о вызове лицам, подлежащим мобилизации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело №592/20144/25).

