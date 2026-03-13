Более десяти государств просят Украину помочь в защите от «шахедов» — Зеленский

Более десяти государств обратились к Украине за помощью в противодействии ударным дронам типа «шахед». Речь идет о запросе на поддержку в создании систем защиты от таких атак. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, именно Украина сейчас имеет наибольший в мире практический опыт борьбы с такими беспилотниками из-за масштабных атак во время полномасштабной войны.

«Сейчас мы в Украине имеем наибольшую в мире экспертизу в противодействии “шахедам” из-за этой войны, безусловно из-за этих массированных атак», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Париже.

Президент подчеркнул, что самого получения перехватчиков или техники недостаточно для эффективной защиты от таких дронов.

«Недостаточно просто получить где-то перехватчики — нужен опыт их применения. Такой опыт есть у наших воинов. Должна быть системная работа с радарами и со всей системой противовоздушной обороны», — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Добавим, что Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по борьбе с «шахедами». Первыми странами, куда отправились специалисты, стали Катар, Соединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.