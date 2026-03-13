  1. В Украине

Более десяти государств просят Украину помочь в защите от «шахедов» — Зеленский

15:05, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинский опыт противодействия массированным атакам дронов может стать основой для систем защиты в других странах.
Более десяти государств просят Украину помочь в защите от «шахедов» — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более десяти государств обратились к Украине за помощью в противодействии ударным дронам типа «шахед». Речь идет о запросе на поддержку в создании систем защиты от таких атак. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, именно Украина сейчас имеет наибольший в мире практический опыт борьбы с такими беспилотниками из-за масштабных атак во время полномасштабной войны.

«Сейчас мы в Украине имеем наибольшую в мире экспертизу в противодействии “шахедам” из-за этой войны, безусловно из-за этих массированных атак», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Париже.

Президент подчеркнул, что самого получения перехватчиков или техники недостаточно для эффективной защиты от таких дронов.

«Недостаточно просто получить где-то перехватчики — нужен опыт их применения. Такой опыт есть у наших воинов. Должна быть системная работа с радарами и со всей системой противовоздушной обороны», — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Добавим, что Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по борьбе с «шахедами». Первыми странами, куда отправились специалисты, стали Катар, Соединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский шахеды дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта

В Раде уже заговорили о разделении Министерства развития общин и территорий Украины.

ТЦК запретят принудительно задерживать людей с улиц: в Верховную Раду внесли законопроект

В Раде предлагают урегулировать проверку военно-учетных документов и вручение повесток.

Судебный процесс по усыновлению ускорят: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает, что решения по делам об усыновлении будет принимать только судья, без участия присяжных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]