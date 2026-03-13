  1. В Україні

Більше десяти держав просять Україну допомогти у захисті від «шахедів» — Зеленський

15:05, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Український досвід протидії масованим атакам дронів може стати основою для систем захисту в інших країнах.
Більше десяти держав просять Україну допомогти у захисті від «шахедів» — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад десять держав звернулися до України по допомогу у протидії ударним дронам типу «шахед». Йдеться про запит на підтримку у створенні систем захисту від таких атак. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, саме Україна нині має найбільший у світі практичний досвід боротьби з такими безпілотниками через масштабні атаки під час повномасштабної війни.

«Зараз ми в Україні маємо найбільшу у світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки», — сказав Зеленський на пресконференції в Парижі.

Президент наголосив, що самого отримання перехоплювачів або техніки недостатньо для ефективного захисту від таких дронів.

«Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі — потрібен досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів. Має бути системна робота з радарами і з усією системою протиповітряної оборони», — додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

Додамо, що Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців для боротьби з «шахедами». Першими країнами, куди вирушили спеціалісти, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський шахеди дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]