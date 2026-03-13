Більше десяти держав просять Україну допомогти у захисті від «шахедів» — Зеленський

Український досвід протидії масованим атакам дронів може стати основою для систем захисту в інших країнах.

Понад десять держав звернулися до України по допомогу у протидії ударним дронам типу «шахед». Йдеться про запит на підтримку у створенні систем захисту від таких атак. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, саме Україна нині має найбільший у світі практичний досвід боротьби з такими безпілотниками через масштабні атаки під час повномасштабної війни.

«Зараз ми в Україні маємо найбільшу у світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки», — сказав Зеленський на пресконференції в Парижі.

Президент наголосив, що самого отримання перехоплювачів або техніки недостатньо для ефективного захисту від таких дронів.

«Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі — потрібен досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів. Має бути системна робота з радарами і з усією системою протиповітряної оборони», — додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

Додамо, що Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців для боротьби з «шахедами». Першими країнами, куди вирушили спеціалісти, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

