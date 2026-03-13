У Дніпрі конфлікт через собаку на клумбі завершився бійкою і вироком суду

Чоловіки посварилися через те, що собака бігала по клумбі, після чого конфлікт переріс у бійку.

У Дніпрі суд розглянув справу про побиття чоловіка після конфлікту через вигул собак біля клумби. Під час сварки один із учасників — охоронець місцевого фітнес-клубу — кілька разів ударив опонента по голові.

Чечелівський районний суд міста Дніпра визнав його винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень. Чоловіку призначили покарання у вигляді 120 годин громадських робіт та зобов’язали відшкодувати потерпілому матеріальну і моральну шкоду.

Обставини конфлікту

За даними справи № 204/2675/25, інцидент стався зранку 18 лютого 2025 року на вулиці Патона в Чечелівському районі Дніпра.

Потерпілий вигулював собаку породи джек-рассел-тер’єр. Дружина обвинуваченого зробила йому зауваження через те, що тварина бігала по клумбі. Між сторонами виникла словесна суперечка.

Згодом до конфлікту долучився чоловік жінки — охоронець місцевого фітнес-клубу. За версією слідства, після нетривалої сварки він підійшов до потерпілого та завдав йому щонайменше п’ять ударів кулаком у голову.

Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого чотири внутрішньошкірні крововиливи в ділянках обличчя та голови. За висновком експертів, ці травми є легкими тілесними ушкодженнями з короткочасними наслідками.

Обвинувачений вини не визнав. Він пояснив, що конфлікт виник після того, як собака потерпілого начебто вкусила його за ногу та руку. За його словами, потерпілий також схопив його за шию, тому він нібито лише відбивався.

Потерпілий, своєю чергою, заявив, що намагався припинити конфлікт і відходив із собакою, однак обвинувачений підійшов до нього та почав бити по голові.

Свідок, який випадково проїжджав поруч автомобілем, підтвердив, що бачив, як обвинувачений завдавав ударів потерпілому.

Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого доведена сукупністю доказів — показаннями потерпілого і свідка, матеріалами слідчого експерименту та висновками судово-медичної експертизи.

При цьому суд критично оцінив показання дружини обвинуваченого, оскільки вони суперечили іншим доказам у справі.

Також суд відхилив аргументи захисту про необхідну оборону. На думку суду, після словесного конфлікту обвинувачений повернувся до потерпілого і сам почав застосовувати силу, що свідчить про активні агресивні дії, а не про захист.

Покарання та відшкодування шкоди

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, має роботу і неповнолітню дитину. Водночас обтяжуючою обставиною стало те, що потерпілий є особою похилого віку.

У результаті суд призначив покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого:

6390 грн матеріальної шкоди — витрати на медичні обстеження, консультації лікаря та ліки;

10 000 грн моральної шкоди.

Заявлену потерпілим компенсацію моральної шкоди у розмірі 50 тис. грн суд визнав завищеною.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів.

